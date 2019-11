Supernatural: Jensen Ackles ha accompagnato Jared Padalecki sul set in manette!

La star di Supernatural, Jensen Ackles, ha confessato di aver accompagnato il collega Jared Padalecki sul set in manette per stigmatizzare la brutta avventura vissuta da Padalecki, arrestato a Austin, in Texas, per ubriachezza e violenza nei confronti di un barista.

Supernatural: Jensen Ackles, Misha Collins e Jared Padalecki nell'episodio Let the Good Times Roll

Di recente Jared Padalecki ha rotto il silenzio dopo l'arresto ringraziando i fan e la famiglia per l'affetto e scusandosi per non essere potuto intervenire al DC Con, lasciando da sola la co-star Jensen Ackles.

Di fronte al pubblico del DC Com, Jensen Ackles non si è fatto intimidire e ha parlato dell'increscioso incidente raccontando il ritorno di Padalecki sul set di Supernatural a Vancouver: "Ci sono state grandi manifestazioni di affetto. Devo dire a Jared di stare a casa più spesso. Potrei abituarmi a questo. Possiamo fare nuovi panel come me solo l'anno prossimo? Scherzo. Ci manca molto il nostro grande e stupido amico. Ha avuto un brutto weekend, mandiamogli il nostro amore e sostegno e speriamo che il prossimo weekend sia migliore".

Jensen Ackles ha poi confessato che la crew di Supernatural non si è lasciata sfuggire l'occasione per ironizzare sull'accaduto divertendosi alle spalle del povero Jared Padalecki tanto che Jensen ha accompagnato l'amico sul set in manette:

"Quando è apparso sul set, visto che era stato via un paio di giorni, l'ho portato dentro in manette. Ci siamo divertiti parecchio con questa storia. La crew voleva indossare delle tute arancioni, ma non abbiamo fatto in tempo a trovarle. Ci abbiamo scherzato su, ma sta bene e vi manda il suo saluto. E oggi siete qui incastrati con me".

La quindicesima e ultima stagione di Supernatural è attualmente in onda negli Stati Uniti.

