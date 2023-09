Supernatural, Eric Kripke parla del successo della serie:'Non avrei mai potuto immaginarlo'

Il creatore di Supernatural Eric Kripke, insieme al cast e agli sceneggiatori, ha partecipato al picchetto di sciopero davanti alla sede di Warner Bros. a Los Angeles, insieme al produttore esecutivo Rob Singer e alla star Misha Collins.

La protesta dei lavoratori è stata l'occasione per Kripke di approfondire il grande entusiasmo intorno alla serie e il successo accumulato e per certi versi inaspettato:"È un po' travolgente. È molto lusinghiero ed è davvero folle" ha dichiarato Kripke in relazione alla folla riunitasi per autografi e foto "Il fandom di Supernatural è una forza maestosa e terrificante... Devo dire che in un certo senso mi aspettavo questa follia ma non cambia quanto sia folle".

Nell'intervista rilasciata a Deadline, Kripke si mostra stupito del successo di Supernatural:"Sono semplicemente stupito e orgoglioso ma nemmeno nei miei sogni più sfrenati pensavo che questo show sarebbe durato quindici anni e che si sarebbe connesso a così tante persone. Sono senza parole".