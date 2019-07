Supernatural 15, Jared Padalecki e Jensen Ackles assicurano un finale strepitoso!

Supernatural sta per finire, ma i protagonisti Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno dichiarato che i fan non rimaranno delusi dal finale della serie.

Dopo 15 anni di inseguimenti di demoni all'inferno e ritorno (e ancora, e ancora), la prossima stagione sarà l'ultima per Sam e Dean Winchester, che ovviamente è una triste notizia per i milioni di fan accaniti in tutto il mondo ma i due hanno affermato, durante un'intervista in tv, che sono felici per come andrà a finire. Jared Padalecki ha affermato: "Mi sento come se Sam e Dean trovassero una versione di pace. Qualunque sia la situazione, sento che trovano più pace ora che all'inizio della stagione"

Anche Jensen Ackles ha detto la sua, raccontando le sue emozioni subito dopo aver letto il finale di Supernatural 15: "Quando ho saputo, la mia reazione è stata disarmante. Ho sofferto per tipo una settimana o giù di lì, poi ho realizzato che ero troppo coinvolto, troppo emotivo. Sono molto vicino al mio personaggio, è molto dura da realizzare ma ci sono riuscito. Adesso penso sia un bel finale, soddisfacente"

Questo non vuol dire che il finale di Supernatural sarà lieto per tutti, come ricorda il co-showrunner Andrew Dabb: "Ciò non significa che il finale sia sempre felice e che tutti siano entusiasti, ma significa che il viaggio è valso qualcosa ed è arrivato a un punto che fa sentire a tutti che è valsa la pena fare quel viaggio."

L'ultima stagione di Supernatural arriverà il prossimo 10 ottobre.