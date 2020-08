Supernatural 15: il nuovo trailer delle ultime puntate

Supernatural 15 ritornerà sugli schermi di The CW da giovedì 8 ottobre e il nuovo trailer degli ultimi episodi regala qualche anticipazione riguardante gli ultimi capitoli della storia dei fratelli Winchester.

Nel video si vedono infatti i due protagonisti alle prese con il tentativo di salvare il mondo, missione che non si preannuncia particolarmente semplice.

Le riprese della quindicesima stagione di Supernatural sono riprese poche settimane fa in Canada dopo una lunga pausa grazie alla possibilità di far trascorrere al cast guidato da Jensen Ackles e Jared Padalecki due settimane in quarantena prima di iniziare il lavoro sul set, dove si stanno seguendo tutte le linee guida per la sicurezza previste dalle autorità locali.

Gli interpreti dei fratelli Winchester, pochi giorni fa, avevano inoltre confermato di essere alle prese con gli ultimi ciak tramite dei video emozionanti condivisi online. Ackles aveva dichiarato: "Alla fine di ogni copione, trovavamo sempre stampate le solite tre parole: 'To Be Continued'. Oggi abbiamo iniziato a girare l'episodio numero 327, e questa volta in fondo al copione, sull'ultimissima pagina, ci sono solo due parole stampate: 'The End'".

Padalecki aveva invece scritto su Twitter: "Sto per recarmi sul set per il primo giorno di riprese dell'ultimo finale di stagione. Non posso che essere incredibilmente grato per tutto ciò che #Supernatural e la #SPNFamily hanno significato per me. Dire che è stato un viaggio incredibile, è un eufemismo. Se me lo chiedete, questa è la mia speranza: #SupernaturalNonMuoreMai".