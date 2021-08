Supernatural 15: da oggi su Rai4 l'ultima stagione della serie tv

Da oggi su Rai4, alle 14:30, va in onda Supernatural 15, ultima stagione dell'amato drama fantasy targato The CW con Jared Padalecki e Jensen Ackles nei panni dei fratelli Winchester.

Supernatural 15 arriva finalmente anche in Italia, in prima visione, da oggi su Rai4, con 10 episodi settimanali che verranno trasmessi, dal lunedì al venerdì, alle 14:30 (fatta eccezione per l'appuntamento odierno, che inizierà alle 13:45 perchè le puntate trasmesse saranno 3).

Un'ultima stagione travagliata per Supernatural, a livello produttivo, perchè i 20 episodi hanno subito lo stop forzato del virus. Così, se le prime 13 puntate sono state trasmesse su The CW da ottobre 2019 a marzo 2020, i fan hanno dovuto attendere la fine del 2020 per scoprire la fine di tutta la storia. Finale che ha sì diviso gli spettatori, ma ha anche fatto segnare al canale gli ascolti più alti dall'aprile 2019: oltre 1,4 milioni.

In Supernatural 15 i fratelli Wincherster, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), insieme a Castiel (Misha Collins) dovranno affrontare l'ultima Apocalisse causata da Chuck/Dio (Rob Benedict) e dalle anime dell'Inferno che ora vagano libere sulla Terra.

La battaglia finale, se portasse a una vittoria, per Sam e Dean potrebbe significare la possibilità di vivere finalmente a una vita normale, ma la strada potrebbe anche essere lastricata di strazianti adii.