Supernatural 13, su Prime Video in streaming da oggi

I fratelli Winchester tornano in azione con la tredicesima stagione di Supernatural, disponibile in streaming da oggi 1 gennaio 2021 su Amazon Prime Video: in scena gli amatissimi Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles).

Uno degli episodi della stagione 13 è famoso per fare da ponte per lanciare lo spinoff Wayward Sisters, incentrato sul personaggio dello Sceriffo Sheriff Jody Mills (Kim Rhodes). In Supernatural, Jody Mills aiuta due ragazze in difficoltà la cui esistenza è sconvolta da eventi soprannaturali, proprio come è accaduto a lei. Mills ha fatto il suo debutto nella quinta stagione di Supernatural, da allora lo Sceriffo di Sioux Falls, South Dakota, ha dimostrato di essere una fedele alleata per i fratelli Winchester...

Supernatural: Jared Padalecki e Alexander Calvert nella stagione tredici

La serie è già terminata negli Stati Uniti, le riprese della quindicesima stagione sono andate avanti in Canada dopo una lunga pausa causa Covid grazie alla possibilità di far trascorrere al cast guidato da Jensen Ackles e Jared Padalecki due settimane in quarantena prima di iniziare il lavoro sul set, dove sono state seguite tutte le linee guida per la sicurezza previste dalle autorità locali.

