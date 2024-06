Superman: ecco l'Uomo d'Acciaio di David Corenswet sul set, meglio o peggio di Henry Cavill?

Pare sia giunto il momento di dimenticare definitivamente Henry Cavill, in quanto sono trapelate le prime immagini di David Corenswet nei panni di Superman sul set del nuovo film DCU di James Gunn.

Le riprese del primo film del nuovo universo condiviso dei DC Studios sono attualmente in corso a Cleveland, dove è appena arrivato tutto il cast principale, tra cui appunto lo stesso Corenswet che ha ereditato il ruolo dell'Uomo d'Acciaio da Cavill, interprete della versione del personaggio nel DCEU di Zack Snyder.

Nell'immagine, che trovate comodamente di seguito, possiamo notare Corenswet con una mantellina che gli copre il costume di scena, ma è assolutamente inconfondibile la sua capigliatura, con il classico ciuffetto che sporge sulla fronte.

Il look del nuovo Superman non convince?

Finora, l'unica rivelazione importante che è emersa dalle immagini del set è stata la prima occhiata a María Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer, mentre la prima foto ufficiale di David Corenswet nei panni di Superman è stata svelata diverse settimane fa. L'immagine, che mostrava un Uomo d'Acciaio in procinto di affrontare un'altra minaccia potenzialmente catastrofica per Metropolis, era abbastanza efficace, ma probabilmente è giusto dire che la maggior parte dei fan non è rimasta troppo impressionata.

Superman: ecco come apparirà il Daily Planet nel cinecomic di James Gunn

Superman sarà interpretato anche da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

La pellicola uscirà nelle sale statunitensi l'11 luglio 2025 e sarà il secondo tassello di questo nuovissimo DCU in partenza. Il debutto di questo universo narrativo avverrà con la serie Creature Commandos, il cui debutto è previsto per il prossimo dicembre in streaming su Max.