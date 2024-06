Superman: finalmente svelato il look di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane

Mancava all'appello Lois Lane nella pioggia di foto dal set di Superman che stanno invadendo i media di settore nelle ultime ore. Mentre le riprese del cinecomic di James Gunn sono in corso a Cleveland, Ohio, Rachel Broshahan è apparsa sul set vestita come l'intrepida reporter Lois Lane, insieme ad alcuni dei suoi colleghi giornalisti del Daily Planet. In altre foto è stato svelato l'incontro col Superman di David Corenswet.

Nelle foto vediamo Lois Lane - che indossa un completo viola fedele ai fumetti di Action Comics - insieme a Jimmy Olsen (Skyler Gizondo), Ron Troupe (Christopher McDonald) e Perry White (Wendell Pierce) che scendono i gradini di uno dei misteriosi velivoli avvistati in precedenza.

Non siamo sicuri esattamente di cosa stia succedendo, ma potrebbe avere qualcosa a che fare con le persone ammanettate che sono state avvistate in una precedente serie di foto dal set? Forse, dopo tutto, si tratta di una specie di scambio di prigionieri.

L'incontro tra Lois Lane e Superman

E finalmente sono approdate in rete anche le foto dell'incontro tra la bella giornalista interpretata da Rachel Brosnahan e il supereroe di David Corenswet. Le immagini mostrano entrambi gli attori che camminano l'uno verso l'altra col sorriso sul volto.

Non siamo sicuri se la scena ritratta dagli scatti farà parte del film o se si tratta di foto state scattate tra una ripresa e l'altra, e anche il contesto per il momento è piuttosto vago. Quello che sappiamo per certo è che Cleveland fungerà da Metropolis e che nelle vie della città Superman sarà protagonista di uno spettacolare salvataggio di Lois Lane, come si evince dalle immagini. Resta da vedere se questi eventi abbiano qualche collegamento con i misteriosi rottami visti per le vie di Metropolis, col villain Mr. Terrific o con quei misteriosi individui ammanettati.

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Nel cast di Superman troviamo anche Nicholas Hoult nei panni dei villain Lex Luthor, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo dell'Ingegnere.

Tra i personaggi secondari figurano Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher, Wendell Pierce nel ruolo di Perry White, Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, Pruitt Taylor Vince nel ruolo di Pa Kent, Neva Howell nel ruolo di Ma Kent, Beck Bennett nel ruolo di Steve Lombard, Mikaela Hoover nel ruolo di Cat Grant, Christopher MacDonald nel ruolo di Ron Troupe e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor.

Anche Milly Alcock dovrebbe fare un cameo nel ruolo di Supergirl prima di spiccare il volo nel suo film, Supergirl: Woman of Tomorrow. L'uscita di Superman nelle sale è prevista per luglio 2025.