Superman: David Corenswet è l'impacciato Clark Kent nelle nuove foto dal set

Ieri abbiamo finalmente visto per la prima volta David Corenswet nei panni dell'Uomo del Domani sul set di Superman, e ora l'attore è stato avvistato nei panni di Clark Kent! Tuttavia, non è quello che ci aspettavamo. Sempre dal set di oggi, inoltre, abbiamo una primo sguardo della reporter Cat Grant di Mikaela Hoover.

Di solito, l'Uomo d'Acciaio si camuffa con un paio di occhiali e un leggero cambiamento nell'acconciatura. Nel caso di Christopher Reeve, i suoi capelli elegantemente pettinati furono sostituiti dall'ormai iconico "ricciolo di Superman".

Il regista James Gunn sembra essersi ispirato al Superman di Reeve, anche se a un livello un po' più estremo. Come potete vedere qui sotto, il Clark del DCU ha una chioma disordinata di capelli ricci per camuffarsi meglio. Coprendo la maggior parte della fronte, ora possiamo credere che i suoi colleghi del Daily Bugle non lo riconosceranno come Superman.

Le foto del nuovo Clark Kent

Questo non è necessariamente ciò che ci aspettavamo, ma suggerisce che Corenswet cambierà completamente la sua fisicità nei panni di Clark Kent, una decisione creativa presa da Reeve che nessun attore è più riuscito a replicare con successo (anche se Brandon Routh ha fatto un buon tentativo in Superman Returns).

Our first look at CLARK KENT pic.twitter.com/NDvEFTpl5l — DCU Updates (@DCU_Updates) June 25, 2024

Da notare anche il fatto che Clark indossa occhiali rotondi che sembrano molto simili a quelli indossati sempre dalla versione di Reeve del timido reporter.

Mikaela Hoover's Cat Grant on the set of 'SUPERMAN'



[???? @ErikDrost

— DC Film News (@DCFilmNews) June 25, 2024

Superman racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta come protagonista per Lois Lane (qui le prime foto della repoter premio Pulitzer).

Il cast comprende Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo dell'Ingegnere.