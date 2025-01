Superman: il supereroe di David Corenswet spicca il volo nel promo, proteste per la CGI "falsa"

Un promo di Superman lanciato poche ore fa da James Gunn fa discutere i fan. Il promo, intitolato Icon, contiene nuove sequenze, inedite rispetto al primo trailer, ma a far storcere il naso ai fan è l'aspetto della CGI che molti trovano "falso".

Lo spot televisivo include diversi momenti già visto nei trailer e alcune sequenze inedite tra cui una breve sequenza di David Corenswet che vola attraverso un paesaggio ghiacciato - presumibilmente fino allo scontro che lo lascia malconcio e sanguinolento in mezzo alla neve assistito dal cane Krypto.

Dopo l'uscita del promo, le sezioni riservate ai commenti sono state inondate da critiche che si concentrano sul volto del personaggio durante il volo, che molti hanno definito "così falso" ed eccessivamente dipendente dagli effetti CGI. Per il momento James Gunn non ha replicato alle critiche, anche perché è chiaro che molti degli scontenti parteggiavano per il ritorno di Henry Cavill nel ruolo del supereroe.

Cosa dicono i fan del promo di Superman?

La discussione sul look della CGI di Superman è in corso sui social media e le opinioni si dividono. Su X, @DaFleetCaptain ha osservato: "Sembra TERRIBILE perché puoi vedere che NON è nella scena. La sua espressione facciale non si muove. Totalmente statico come una bambola. Il suo viso che è freddo come la pietra, nessuna emozione trapela. È una faccia totalmente CGI che non recita".

@Luke_kurtz1 ha aggiunto: "Visivamente questo lungometraggio non è all'altezza degli standard stabiliti dai film di supereroi degli ultimi 10-15 anni. Secondo me, questo film avrà bisogno di una trama e di una scrittura solida per salvarlo. La mia ipotesi è che i fan sfegatati di Superman/DC lo adoreranno".

@Sigmatic si rivolge direttamente al personaggio di David Corenswet chiedendo: "Kl-El sto guardando il tuo volo cinematografico, perché stai cercando di non ridere?" e c'è chi sostiene semplicemente che la scena "non è buona".

L'uscita italiana di Superman è fissata per il 10 luglio 2025.