Superman: David Corenswet ricrea la posa del suo Uomo d'Acciaio in una nuova foto

L'interprete di Superman, David Corenswet, ha ricreato la sua posa vista nel poster del nuovo film dell'Uomo d'Acciaio. Questo dopo che una di queste locandine approntate per i cinema è apparsa al Tokyo Comic-Con.

In una foto condivisa sull'account DCU Updates su X, vediamo Corenswet mettersi di fianco al poster, assumendo la stessa posa di Superman, con i colori sgargianti della locandina alle sue spalle.

A questo proposito, l'attore ha spiegato in che modo si è preparato per interpretare Clark Kent e Superman, affermando che James Gunn gli ha suggerito di leggere All-Star Superman per ritrarre Clark, in particolare, perché le sfide più interessanti riguardano proprio l'alter-ego più goffo del supereroe.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Corensewet ha inoltre affermato: "È stato interessante avere una versione muta da guardare. Non avevo letto così tanti fumetti di Superman da quando sono apparse tutte le diverse versioni di Clark nei fumetti. Conoscevo quelli apparsi in televisione e nei film, ma è stato fantastico avere una versione muta e trarne una mia impressione. Quindi, ho attinto molto da quella, in particolare per Clark".

Superman: il personal trainer di David Corenswet svela il workout che ha trasformato l'attore in Clark Kent

Nel DC Universe è la storia a contare davvero

Gunn ha approfondito il motivo per cui anche altri eroi DC sono presenti nel progetto, affermando: "Si adattano bene alla storia che stiamo raccontando. La storia viene sempre prima". Più recentemente, a novembre, Gunn ha parlato del perché non racconterà di nuovo le storie delle origini di Batman e Superman, affermando: "Non racconterò di nuovo le storie delle origini di Batman e Superman perché tutti le conoscono già a memoria".

Inoltre, Gunn ha spiegato perché Superman è il "vero inizio" del DCU dopo Creature Commandos lo scorso dicembre, affermando che la serie animata è "un modo per le persone di avere un piccolo assaggio" e vedere che sapore ha.