Superman: villain a sorpresa e un tono simile a Wonder Woman nelle prime reazioni al test screening

Mistero fitto sulla qualità del Superman di James Gunn dopo le critiche rivolte ai fan al potenziale uso della CGI nel trailer. Dopo le prime proiezioni interne alla DC c'è chi ha parlato di "potenziale disastro", ma i report sulle nuove proiezioni test darebbero un esito più ottimistico, anticipando alcuni dettagli.

I nuovi rumor arriverebbero dal popolare fan site portoghese DC da Depressão. Si parla di grandi lodi all'interpretazione di Lex Luthor da parte di Nicholas Hoult, e - notizia rassicurante, se confermata - gli effetti speciali sarebbero molto migliori rispetto a quanto visto nel primo trailer. Si parla, inoltre, di cattivi a sorpresa e di una Rachel Brosnahan "divertente e adorabile" nei panni di Lois Lane. Il film conterrà un bel po' di umorismo e momenti molto emozionanti, in generale pare che il tono sia "più vicino al primo film di Wonder Woman e al primo Guardiani della Galassia".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Notizie promettenti sul ritorno di Superman

Non sappiamo come verrà accolto il nuovo Superman, ma il sito portoghese sostiene che l'interpretazione di David Corenswet dell'Uomo d'Acciaio ricorda la versione dell'eroe di Brandon Routh in Superman Returns.

Per quel che vale, John Campea ha sentito dire che il film è "tremendamente bello", c'è chi lo ha definito "emozionante e divertente", con più elementi fantascientifici di quanto ci si possa aspettare.

Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane

Ecco come James Gunn ha commentato le prime anticipazioni sul suo atteso reboot:

"Abbiamo fatto delle vere proiezioni. Sicuramente impariamo cose continuamente, sicuramente modifichiamo e facciamo piccoli cambiamenti. Potremmo decidere di girare un paio di piccole, minuscole cose da aggiungere. Tutte le mie riprese aggiuntive sono così difficili, di solito sono contrario, non vuoi dover girare di nuovo. È una rottura di scatole."

L'uscita italiana di Superman è fissata per il 10 luglio.