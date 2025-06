Superman, tutti amano Krypto: James Gunn annuncia una serie animata spin-off

Il 9 luglio prossimo potremo assistere al debutto in live-action (o meglio in CGI) di Krypto quando ci recheremo nelle sale per la visione di Superman, ma se siete tra coloro che nei fumetti hanno amato le peripezie del super-cane dell'Uomo d'Acciaio, ci sono ottime novità in arrivo.

A febbraio, James Gunn aveva annunciato che erano in lavorazione quattro cortometraggi stagionali su Krypto ambientati nel DCU (il primo dovrebbe debuttare a settembre). "Abbiamo questi piccoli e fantastici cortometraggi di Krypto che sono davvero divertenti. Li ho guardati tutti", aveva anticipato. "È un cane terribile, terribile. È per le famiglie ed è molto divertente e buffo. È molto bello".

Rispondendo ai fan sui social media, Gunn ha indicato che uno spin-off su Krypto è in arrivo. Supponiamo che si riferisca a questi cortometraggi e non a un progetto separato, ma questo sembra confermare che saranno in versione animata.

Chi sono i Metaumani presenti in Superman

Superman: il super cane Krypto

Il regista ha anche fornito una spiegazione per il termine "Metaumano", dato che c'è stata un po' di confusione dopo la pubblicazione dei poster dei personaggi avvenuta ieri da parte di Gunn e dei DC Studios.

Superman: Metamorpho in una scena del trailer

"Nel DC Universe, un Metaumano è una specie di umanoide dotato di abilità straordinarie e spesso paranormali. Questi poteri possono provenire da varie fonti, possono essere legati a scienza, magia, origini aliene, mutazioni, divinità, talento o tecnologia. Il robot 4 non è un metaumano, ma Mr. Terrific lo è. Krypto è sicuramente meta, ma non direi che non è umano perché potrebbe leggere quello che sto scrivendo qui".

Superman di James Gunn arriva dodici anni dopo la precedente iterazione sull'eroe dei fumetti DC, L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, che ha incassato 670 milioni di dollari in tutto il mondo lanciando il DC Extended Universe al cinema proseguito con Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Suicide Squad e The Flash. La timeline si è conclusa a dicembre 2023 con Aquaman e il Regno Perduto.