Superman: il figlio di Christopher Reeve, Will, avrà un cameo nel film

Nel nuovo film dedicato alle avventure di Superman, scritto e diretto da James Gunn, ci sarà anche un cameo di Will Reeve.

Il nuovo film dedicato alle avventure di Superman avrà un legame con il passato: il figlio di Christopher Reeve, Will, avrà un cameo.

L'indiscrezione, ancora non confermata da Warner Bros e DC, è emersa dal set di Cleveland, dove sono attualmente in corso le riprese.

Che ruolo avrà il figlio di Christopher Reeve?

Will Reeve sembra apparirà brevemente nel film nella parte di un reporter televisivo, scelta perfetta considerando che nella vita reale è un corrispondente per ABC News.

Reeve nell'iconico ruolo

Christopher Reeve è una delle icone del cinema, avendo interpretato Superman a partire dal 1978, in occasione del film diretto da Richard Donner, recitando poi in tre sequel girati dal 1980 al 1987.

La sua storia è al centro di un documentario diretto da Ian Bonhote e Peter Ettedgui che ha debuttato al Sundance Film Festival, prima di debuttare nelle sale americane il 21 settembre.

Superman: cinque differenze tra Henry Cavill e Christopher Reeve

Il cast del prossimo film della DC

Superman, scritto e diretto da Gunn, arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Nell'iconico ruolo di Clark Kent ci sarà David Corenswet, Rachel Brosnahan interpreterà Lois Lane, mentre Nicholas Hoult avrà la parte del villain Lex Luthor.

Tra gli interpreti spazio anche a Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Skyler Gisondo, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Wendell Pierce e Beck Bennett.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.

Dal set, nelle ultime settimane, sono trapelate molte foto che hanno permesso di scoprire i dettagli del look di Corenswet mentre interpreta l'amato supereroe.