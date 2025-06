Superman: svelato il contenuto delle scene post-credits [SPOILER]

Il web non perdona, la descrizione delle scene dopo i titoli di coda è stata diffusa in rete dopo la prima proiezione del cinecomic di James Gunn.

Con l'arrivo della premiere di Superman, mostrato agli addetti ai lavori e ai primi fortunati spettatori, erano inevitabili gli spoiler. Tra le rivelazioni approdate in rete, sono stati anche svelati il contenuto e il numero delle scene post-credits.

@MyTimeToShineH ha diffuso alcuni dettagli sulle scene dopo i tioli di coda di Superman confermando che James Gunn non scherzava quando ha detto che non sarebbero state necessariamente usate per impostare il futuro del DCU.

"Superman ha due scene post-credits, una mostra Superman con Krypto sulla Luna che guarda la Terra", dice l'insider a proposito di una sequenza apparsa in un recente spot televisivo. "La seconda vede protagonisti Superman e Mister Terrific che guardano una crepa gigantesca in un enorme edificio perché il terreno si è spaccato a metà durante il finale. Superman dice che è storto, Terrific si infastidisce, se ne va e prende a calci una pietra. È una scena divertente."

Superman e Krypto guardano la Terra dalla luna

James Gunn si rifiuta di trasformare il DCU in un nuovo MCU

Se confermato quanto anticipato finora, le scene post-credits di Superman saranno semplici divertissement scollegati dal plot del DCU.

Il regista ha confermato che il suo prossimo film nel DCU non sarà un sequel di Superman e ha ripetutamente affermato di non voler trasformare ogni progetto dei DC Studios in uno spot pubblicitario per qualsiasi cosa verrà dopo.

Al contrario, questi film e serie TV sono pensati per essere indipendenti, ma anche per alimentare una narrazione più ampia, principalmente attraverso l'apparizione di personaggi naturalmente presenti in questo mondo. Nel caso di Guy Gardner, ad esempio, lo incontreremo per la prima volta in Superman prima che Peacemaker ci sveli qualcosa in più su di lui all'interno della Justice Gang. Poi, si unirà ad Hal Jordan e John Stewart nella serie Lanterns.

Cosa ci attende in Superman?

David Corenswet indossa il costume di Superman

Nel frattempo, fanno ben promettere le prime reazioni a Superman:, che lodano l'approccio di James Gunn al celebre supereroe. Al centro della storia c'è un Superman più giovane, mosso da un ideale puro di giustizia e da una profonda fiducia nell'umanità.

Accanto al protagonista David Corenswet troviamo Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Il cast include anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock. L'uscita italiana di Superman è fissata per il 9 luglio.

Parlando della genesi di Superman, il regista James Gunn ha spiegato: "Ho cercato di fare il miglior film possibile. E ho imparato molto. Per me, questo processo è stato più simile al primo Guardiani della Galassia di qualsiasi altra cosa, perché ho imparato moltissimo su come girare scene con Superman, che è molto diverso da quanto ho fatto prima. Il volare, capire tutto questo e capire la semplicità e l'eleganza di questo personaggio, che è così diverso da chiunque altro per cui abbia mai scritto un film prima. Ho imparato molto lungo il percorso".