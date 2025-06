Superman: le prime reazioni trapelate online lo definiscono "unico" e "dannatamente bello"

Mentre tutto è pronto per la premiere del 9 luglio, trapelano in rete i primi giudizi sul cinecomic di James Gunn che sembrano promuovere il nuovo sguardo sull'Uomo d'Acciaio.

Le prime reazioni a Superman sono trapelate online e sembrerebbero incredibilmente positive. I primi 30 minuti del film di James Gunn sono stati mostrati nel corso di un evento promozionale in Brasile e, nonostante l'embargo, le reazioni post-visione sono rimbalzate in rete anticipando cosa ci attende al cinema a partire dal 9 luglio.

Primo film ufficiale del nuovo universo DC creato da James Gunn e Peter Safran, Superman è diretto dallo stesso Gunn e presenta come una combinazione di azione epica, ironia tagliente e un sincero cuore narrativo. Al centro della storia c'è un Superman più giovane, mosso da un ideale puro di giustizia e da una profonda fiducia nell'umanità.

Accanto al protagonista David Corenswet troviamo Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Il cast include anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock.

"Incredibile! Ho mai visto i primi 30 minuti di Superman dopo essermi sentito così disperato per tutto il giorno", ha scritto un fan. "Inutile dire che è stato DANNATAMENTE BELLISSIMO. Il tempo è volato..."

"I primi 30 minuti di #Superman sono fottutamente belli! Una nuova prospettiva per affrontare il personaggio", ha elogiato un altro fan. "David è COSÌ BRAVO nel passaggio da Clark a Superman e nella chimica con Rachel! Abbiamo visto molto eppure NON ABBIAMO VISTO MOLTO."

Un fan ha lodato il film scrivendo: "HO AVUTO L'OCCASIONE DI GUARDARE I PRIMI 30 MINUTI DI SUPERMAN ED È STATO FANTASTICO!!! @corenswet @JamesGunn C'È RIUSCITO, SONO SUPER ENTUSIASTA PER QUESTO!!!"

"Caspita... ho appena visto 30 minuti di #Superman, la scena della mosca è unica e si percepisce la velocità di Superman", ha scritto un altro utente. "L'IMAX è un must per questo film."

Parlando della genesi di Superman, il regista James Gunn ha spiegato: "Ho cercato di fare il miglior film possibile. E ho imparato molto. Per me, questo processo è stato più simile al primo Guardiani della Galassia di qualsiasi altra cosa, perché ho imparato moltissimo su come girare scene con Superman, che è molto diverso da quanto ho fatto prima. Il volare, capire tutto questo e capire la semplicità e l'eleganza di questo personaggio, che è così diverso da chiunque altro per cui abbia mai scritto un film prima. Ho imparato molto lungo il percorso".