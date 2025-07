Superman supera i 400 milioni di dollari nel mondo, Jurassic World - La Rinascita sfiora i 650 milioni

Superman mette d'accordo tutti i mercati dominando il box office globale con 406 milioni di dollari a due settimane dall'uscita. Negli Stati Uniti il cinecomic di James Gunn subisce una flessione del 54% negli incassi arrivando a 235 milioni complessivi, mentre l'Italia premia la pellicola interpretata da David Corenswet che vola spedita verso il traguardo dei 4 milioni di euro.

Il film, che inaugura una nuova fase per il DC Universe concretizzando il progetto concepito da James Gunn e dal co-CEO Peter Safran, sembra aver trovato l'approvazione del grande pubblico sconfiggendo la "fatica da supereroi" tanto temuta dagli studios. Due spinoff di Superman interconnessi, Supergirl e Clayface sono attesi in sala per il 2026, mentre James Gunn sta accelerando su un nuovo film dedicato a Wonder Woman.

una scena di Jurassic World - La Rinascita

La rivincita dei dinosauri

Superman non è il solo film a macinare record. Exploit di tutto rispetto per l'hit Universal Jurassic World - La Rinascita, forte di 276 milioni di incassi domestici e di 647,9 milioni globali. Il traguardo dei 650 milioni è ormai a un passo. La nuova avventura giurassica con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali è uno dei soli tre film di Hollywood ad aver superato la soglia dei 600 milioni quest'anno insieme a Lilo & Stitch (1,008 miliardi di dollari) e Un film Minecraft (955 milioni di dollari).

Le posizioni dalla tre alla cinque

Jennifer Love Hewitt in una scena di So cosa hai fatto

Perfetta sintonia tra il box office americano e italiano del passato weekend. In terza posizione troviamo in entrambi i casi il debutto del reboot horror So cosa hai fatto. Tredici milioni di incasso negli USA, a fronte di un budget medio-basso di 18 milioni, e appena 326.000 euro di incassi italiani per la pellicola che torna a raccontare la persecuzione di un gruppo di giovani colpevoli di un terribile incidente di cui hanno coperto le tracce da parte di un misterioso testimone oculare che decide di vendicarsi. Scarsa l'attenzione del grande pubblico nonostante il ritorno delle star dell'originale Jennifer Love Hewitt e freddie Prinze Jr. di cui parliamo nella nostra recensione di So cosa hai fatto.

Per quanto riguarda le nuove uscite, il musical d'animazione I Puffi della Paramount, nei cinema italiani dal 27 agosto, ha incassato 22,6 milioni di dollari da 58 mercati. Oltre a un debutto nazionale da 11 milioni di dollari, il film per famiglie ha incassato finora 36 milioni di dollari in tutto il mondo. È un inizio deludente per la pellicola d'animazione costata 58 milioni di dollari, che vanta nel cast vocale la presenza della star Rihanna nei panni di Puffetta. I territori con i maggiori incassi, per adesso, includono Francia (3,7 milioni di dollari), Regno Unito (1,7 milioni di dollari) e Brasile (1,6 milioni di dollari). Tra le voci originali del film troviamo James Corden, Nick Offerman, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Jimmy Kimmel, Octavia Spencer e John Goodman.

Un altro traguardo al botteghino per F1. La pellicola automobilistica prodotta da Apple ha superato la soglia dei 450 milioni di incassi globali. Finora il film, costato 250 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 307 sui mercati internazionali e ben 460,8 in tutto il mondo. A questo punto, F1 ha incassato nei soli mercati esteri più di qualsiasi altro film Apple precedente, inclusi Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (158 milioni di dollari in tutto il mondo) e Napoleon di Ridley Scott (221 milioni di dollari), in tutti i loro incassi globali. Si tratta di un risultato strepitoso per un film originale destinato a un pubblico adulto, nonché una testimonianza della fama di Brad Pitt e della popolarità della Formula 1.