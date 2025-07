Perché Henry Cavill non è più Superman: James Gunn racconta tutta la verità

Il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman in Black Adam sembrava segnare una nuova fase per il DCEU. L'attore era tornato con entusiasmo e, secondo molti, c'erano già piani concreti per un Uomo d'acciaio 2 e perfino un crossover con Black Adam. Ma le cose sono cambiate rapidamente.

Nel giro di poche settimane, la situazione è stata ribaltata con l'annuncio della nascita dei nuovi DC Studios, guidati da James Gunn e Peter Safran. E con questo passaggio, è arrivata anche la notizia che Cavill non sarebbe più stato l'Uomo d'Acciaio. Una scelta che ha sorpreso i fan e lo stesso attore, rimasto coinvolto in decisioni prese senza una direzione chiara.

Gunn racconta cosa è successo davvero

In un'intervista con Josh Horowitz, James Gunn ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti. "È stato terribile", ha ammesso. "Proprio il giorno in cui stavamo decidendo se accettare il ruolo ai DC Studios, è uscita la notizia che Henry sarebbe tornato. E io pensavo: 'Cosa sta succedendo? Noi sappiamo qual è il piano. Ed era quello di partire con un nuovo Superman'".

Un'immagine di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Secondo Gunn, in quel periodo regnava un vuoto decisionale all'interno della Warner Bros., e diverse persone stavano cercando di imporsi con idee personali. Una situazione di confusione, alimentata - secondo l'implicita accusa del regista - anche dalle manovre di Dwayne Johnson, che spingeva per costruire un universo attorno al suo Black Adam, senza coordinarsi con la visione dello studio.

Nonostante l'esclusione dal ruolo, Cavill ha affrontato la situazione con eleganza. Gunn ha raccontato: "Henry è stato un vero signore. Mi ha solo chiesto di poter essere lui a dare l'annuncio. E ho pensato: 'Questo è un gesto di grande classe'".

Il regista ha anche sottolineato che i rapporti con Cavill restano ottimi e che sarebbe felice di coinvolgerlo in altri progetti futuri all'interno del nuovo DC Universe. "Ne abbiamo parlato, mi piacerebbe davvero trovare qualcosa per lui".

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

La versione di Superman di Gunn è completamente nuova. Il nuovo reboot, scritto e diretto dallo stesso Gunn, ha introdotto David Corenswet nei panni di Clark Kent, segnando un punto di svolta nella gestione del personaggio.

La storia di Henry Cavill nel ruolo del supereroe più iconico del cinema si è conclusa in modo brusco, ma con dignità. E, forse, non è detta l'ultima parola per il suo ritorno nel mondo DC, anche se con un volto diverso da quello dell'Uomo d'Acciaio.