Superman: pioggia di spoiler dopo la nuova proiezione test, ma emergono alcuni problemi

Le proiezioni di prova di Superman tornano ad alimentare il web con nuovi dettagli - veri o presunti - sul cinecomic di James Gunn, anticipando ciò che funzionerebbe e non funzionerebbe nell'attesa pellicola.

Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sul film in arrivo, che potrebbe segnare la rinascita per i DC Studios o rivelarsi l'ennesimo flop per la compagnia. I moderatori di r/DCULeaks hanno condivido nuove informazioni non verificate provenienti da una presunta nuova proiezione di prova di Superman che anticiperebbero anche alcuni spoiler minori sulla storia. Ecco di seguito il report completo.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler e dettagli su Superman non proseguite nella lettura di questa news

Superman ferito nella neve

Le nuove anticipazioni sulla proiezione test

Il film non è una commedia, ma contiene momenti divertenti.

I personaggi non sono chi la gente pensa che siano.

Le speculazioni online sono completamente sbagliate.

La maggior parte delle scene del trailer sono all'inizio del film.

Krypto ha un ruolo importante, ma sembra un po' forzato. Quella parte risulta artificiale.

Non c'è una scena dopo i titoli di coda. A meno che qui non siano state mostrate. In tal caso potrebbero esserci, ma la fonte non può confermare.

Mentre Rick Flagg Sr. è nel film, e interpreta un ruolo piuttosto breve, non ci sarebbero riferimenti a Creature Commandos.

C'è un riferimento ad Amanda Waller, ma è talmente rapido che il pubblico potrebbe non notarlo.

Superman e Krypto

La fonte ha avuto l'impressione che il film fosse bello, per una persona che non segue i film DC. La fonte non è un'appassionata di fumetti (DC o Marvel), ma lo ha apprezzato.

La trama secondaria del film si concentra principalmente su Lois e Clark. Rachel Brosnahan ruba ogni scena in cui è presente.

Nicholas Hoult è bravo nei panni di Lex Luthor, ma si prende un po' troppo sul serio. Convincente nei momenti in cui mostra la sua rabbia, in altri casi è sopra le righe.

I suoi due scagnozzi sarebbero deliziosi e si sposerebbero bene con l'energia di Lex. La fonte ritiene che risultino convincenti, anche se non sarebbero assolutamente necessari.

Alcuni effetti speciali non funzionano benissimo, anche se la fonte non sa se il film proiettato è ancora una versione provvisoria. Le scene nella Fortezza della solitudine sarebbero un po' grezze.

Alcuni effetti con il grande mostro (suppongo che stia parlando di Kaiju) sarebbero grezzi e il suo aspetto risulterebbe buffo.

Il film contiene molti personaggi, ma non sembrano togliere qualcosa alla trama principale.

Quali conclusioni possiamo trarre finora

Rachel Brosnahan nella redazione del Dialy Planet

Come scrive Comicbookmovie, dai nuovi report si evince che il personaggio di Krypto risulti un po' troppo artificioso, il che deluderà la schiera dei fan del super cane, ma è anche prevedibile vista la passione di James Gunn per gli animali che lo ha spinto a volere tutti i costi la creatura dei fumetti nel film. Sembra anche che il regista abbia mantenuto la promessa di realizzare progetti DCU autonomi piuttosto che racconti pieni di cameo pensati per preparare ciò che verrà dopo.

Dalle prime impressioni, gli effetti speciali sarebbero ancora provvisori, ma da qui a luglio il tempo per aggiustarli non manca ed è rassicurante sapere che alcune delle idee preconcette che i fan hanno su Superman potrebbero rivelarsi errate alla visione del film.

Tutti i segnali indicano che il film potrebbe rivelarsi un solido reboot. D'altronde, Gunn ha un curriculum rispettabile nel regno dei supereroi tra la trilogia dei Guardiani della Galassia e The Suicide Squad. Con il suo stile inconfondibile, il regista promettere di raccontare il supereroe originale nel nuovo universo DC con un mix unico di azione epica, umorismo e sentimento, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da una fede innata nella bontà del genere umano. Se sarà davvero così lo scopriremo al cinema a partire dal 10 luglio.