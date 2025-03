Superman, James Gunn svela: "Ci sono ancora sorprese nel cast" e spunta un'ipotesi clamorosa

Stando a quanto riferito dal regista, le sorprese all'interno del film dei DC Studios non sarebbero state rivelate tutte e in special modo riguardo al casting

Mancano poco meno di quattro mesi all'uscita del Superman di James Gunn, ma sembra che ci siano un paio di membri chiave del cast che il regista è riuscito a tenere segreti durante la produzione.

Nella sua ultima newsletter, il noto insider Jeff Sneider ha affermato di aver sentito dire che ci sono ancora "alcune importanti sorprese nel cast del Superman di Gunn", e ha ipotizzato che il padre biologico di Kal-El, Jor-El, possa essere una di queste (e che la madre, Lara Lor-Van, sia un'altra).

Una delle ipotesi di Sneider - ed è tutto dire - sarebbe che Tom Cruise, che ha firmato un contratto con la Warner Bros. lo scorso anno, potrebbe essere interessato a un ruolo nel nuovo DC Universe di Gunn. Se Cruise dovesse firmare per un progetto sui supereroi, dovrebbe essere un personaggio principale o comunque un cameo di quelli importanti. Jor-El potrebbe fare al suo caso, ma sarebbe incredibile pensare che un colpo di casting di tale portata rimanga segreto così a lungo, o anche lontano dalle voci di corridoio.

Superman, una vecchia conoscenza di Guardiani della Galassia nel film DC?

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, Chris Pratt in una scena

Sneider ha aggiunto: "Ho pensato che potesse essere Chris Pratt, la star del franchise Marvel di Gunn - e chissà, potrebbe ancora essere così - ma una fonte ha suggerito che Gunn non farebbe una cosa del genere a Kevin Feige della Marvel, visto che probabilmente Star-Lord comparirà ancora nel MCU".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise Hayley Hatwell nell'adrenalinica sequenza del treno

Non ci vengono in mente molti altri personaggi vitali per la storia di Superman che non sono stati scritturati, ma un recente report sugli ultimi test-screening ha parlato di "cattivi a sorpresa", quindi forse il Generale Zod potrebbe fare la sua comparsa nel corso della storia?

Se Gunn e lo studio sono riusciti a tenere segrete queste (possibili) sorprese per tutto questo tempo, probabilmente non lo scopriremo con certezza fino a quando non saremo seduti in sala a guardare il film.