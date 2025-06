Superman: la reazione entusiastica dei fan a una prima proiezione e il poster che omaggia Christopher Reeve

Il tour stampa mondiale di Superman ha preso il via ieri nelle Filippine, con circa 30 minuti di filmati del film proiettati durante un evento per i fan a Manila, al quale hanno partecipato il regista James Gunn e le star David Corenswet e Rachel Brosnahan.

Da quello che possiamo dedurre, si trattava di scene tratte dalla parte iniziale del film (anche se non proprio l'inizio) e, non troppo sorprendentemente, non presentava alcuna rivelazione importante. Sono però trapelate alcune reazioni dei fan che hanno assistito alla proiezione, e sono tutte molto positive.

Inoltre, è stato condiviso online un nuovo poster del film, che ci offre uno sguardo in stile retrò all'Uomo d'Acciaio con i suoi personaggi di supporto presentati sotto, nello stile della locandina originale di Superman: The Movie di Richard Donner con l'indimenticato Christopher Reeve.

Superman sta già macinando incassi prima ancora dell'uscita

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

La pellicola scritta e diretta da Gunn ha già inaugurato la sua corsa al box-office nonostante manchino ancora circa tre settimane alla sua uscita nelle sale di tutto il mondo: ha già incassato 10 milioni di dollari dalle prevendite dei biglietti.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Le varie previsioni degli analisti, per quanto riguarda gli incassi al box-office che Superman dovrebbe ottenere nel suo primo weekend di programmazione stimano un'apertura di 125-145 milioni di dollari (dato di NRG). Tuttavia, diverse fonti di distribuzione ritengono che il range realistico per l'esordio negli Stati Uniti del film diretto da Gunn sia più vicino a una cifra tra 90 milioni di dollari e 125 milioni di dollari.

Essendo un brand ampiamente consolidato, Superman è in testa alla classifica della notorietà non assistita (cioè quella categoria in cui gli spettatori intervistati citano automaticamente un film che vogliono vedere, senza essere sollecitati da un sondaggista). Si tratta di un dato superiore a quello ottenuto da Top Gun: Maverick (che alla fine esordì con 126,7 milioni di dollari).