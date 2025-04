Superman: Rachel Brosnahan svela il divertente momento in cui ha scoperto di essere la nuova Lois Lane

Rachel Brosnahan vestirà i panni della celebre giornalista Lois Lane nel prossimo reboot estivo di Superman, firmato da James Gunn, e ha condiviso un aneddoto esilarante legato al momento in cui ha scoperto di aver ottenuto la parte.

Durante un'intervista concessa a Good Housekeeping, la star de La fantastica signora Maisel ha raccontato di essere stata colta alla sprovvista in una situazione piuttosto inusuale: si trovava infatti in un bagno di Aritzia, a SoHo, quando ha ricevuto la chiamata decisiva.

Rachel Brosnahan: "James Gunn mi ha chiamata mentre ero in bagno"

"Ero nel bagno di un negozio quando è squillato il telefono: sullo schermo c'era scritto 'James Gunn'. Non ho idea di come abbia il mio numero salvato così, ma è stato lui. Pregavo che non si sentisse lo sciacquone in sottofondo, ma non potevo permettermi di ignorare quella chiamata. Dentro di me sentivo che se non avessi risposto, avrei perso l'opportunità. Così ho risposto e lui mi ha detto: 'Ti va di essere la nuova Lois Lane?'. Ho provato un'ondata di emozione e subito dopo, un bel po' di ansia. È una grande responsabilità".

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Un'eredità importante quella che spetta a Brosnahan, che raccoglie il testimone da interpreti iconiche del personaggio, come Amy Adams nei film del DCEU, Erica Durance nella serie Smallville, e Margot Kidder nei film originali di Superman. Il ruolo, divenuto negli anni un punto fermo dell'universo DC, è stato interpretato da numerose attrici anche nelle versioni animate.

L'attrice ha anche raccontato di aver registrato il provino direttamente nel suo salotto, con l'aiuto del marito, scherzando sul fatto che lui avrebbe meritato un ruolo: "Abbiamo girato tutto a casa, lui mi dava le battute e ci ha messo talmente tanto impegno che ha iniziato a chiedersi come mai non stesse interpretando Superman anche lui! Questo Superman è pieno di speranza, e ce n'è davvero bisogno".

Rachel Brosnahan ha poi espresso entusiasmo per il team creativo dietro al progetto e per l'approccio sincero e appassionato nei confronti del materiale originale. "Sin dalle prime letture a Los Angeles, si è respirata un'atmosfera speciale. È un gruppo di persone che ama profondamente questa storia e i fumetti. E questo fa la differenza, soprattutto quando si lavora con personaggi così iconici".

Superman e Krypto

A colpirla, soprattutto, è stato il tono della pellicola: "È un film pieno di speranza, e credo che in questo momento storico ne abbiamo tutti bisogno. È anche divertente, emozionante, ricco di cuore. Tutto quello che ci si aspetta - e che si desidera - da un grande film di supereroi".

Un nuovo inizio per l'Uomo d'Acciaio

Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo Superman sarà una reinterpretazione del supereroe simbolo dell'universo DC, con la firma inconfondibile di James Gunn: azione, ironia e un'anima profonda, per un protagonista che crede ancora nella bontà dell'essere umano.

Nel cast, accanto a Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, troviamo David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman e Nicholas Hoult in quello dell'iconico antagonista Lex Luthor. Completano il gruppo Edi Gathegi (Mister Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl), Pruitt Taylor Vince e Neva Howell (Jonathan e Martha Kent), Wendell Pierce (Perry White), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Sara Sampaio, Terence Rosemore, Frank Grillo, María Gabriela de Faría, Milly Alcock (Supergirl), Sean Gunn, Alan Tudyk e Will Reeve.

L'uscita nelle sale è prevista per l'estate prossima e segnerà il primo grande capitolo del nuovo DC Universe di James Gunn.