Superman: nuove rivelazioni dalle proiezioni di prova, un attore premio Oscar potrebbe fare un cameo

Le proiezioni di prova per il prossimo Superman di James Gunn stanno generando molte chiacchiere, con numerosi spoiler e anticipazioni che iniziano a circolare. Tra queste, una delle rivelazioni più interessanti riguarda un cameo speciale nel reboot.

In passato, alcune voci avevano ipotizzato che Tom Cruise e Chris Pratt potessero interpretare Jor-El, ma ora il leaker noto come ViewerAnon ha svelato l'identità dell'attore che vestirà i panni del padre di Superman.

Sebbene non sia una sorpresa che si tratti di uno degli ex membri del cast di Guardiani della Galassia di Gunn, si tratta comunque di un attore il cui coinvolgimento era stato solo vagamente accennato.

Chi interpreterà Jor-El nel prossimo Superman?

Secondo le fonti di ViewerAnon, il 12 volte nominato all'Oscar Bradley Cooper (notissimo per i suoi ruoli in Una notte da leoni, Guardiani della Galassia, Avengers: Endgame) è stato scelto per interpretare Jor-El.

Maestro: Bradley Cooper in una scena del film

Cooper apparirà nel film solo in un cameo nei primi minuti, quindi, pur non essendo un elemento cruciale per la trama, questa rivelazione suggerisce che la distruzione di Krypton e l'infanzia di Kal-El saranno nuovamente mostrate.

L'attore, molto apprezzato nel mondo dei fumetti, è celebre per il suo ruolo di Rocket Raccoon nel Marvel Cinematic Universe, personaggio che ha doppiato sin dal 2014 in Guardiani della Galassia e che ha poi ripreso in numerosi altri film, tra cui Guardiani della Galassia Vol. 2, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Thor: Amore e tuono, Io sono Groot, Guardiani della Galassia Holiday Special e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Anche se il suo nome non è stato annunciato mercoledì insieme alla prima metà del cast di Avengers: Doomsday, Cooper dovrebbe riprendere il suo ruolo in uno dei prossimi sequel di Avengers, come Avengers: Secret Wars.

Recentemente, Cooper ha fatto una memorabile apparizione in The Righteous Gemstones della HBO, dove la sua interpretazione di Elijah Gemstone gli è valsa il plauso della critica. Tra i suoi progetti recenti figurano anche A Star is Born, Maestro e IF.

Superman e Krypto

Nel cast principale di Superman, David Corenswet vestirà i panni dell'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane e Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor. Tra gli altri membri del cast ci sono Edi Gathegi (Mister Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner/Lanterna Verde), Isabela Merced (Hawkgirl), Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent), Neva Howell (Martha Kent), Wendell Pierce (Perry White), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant), Christopher McDonald (Ron Troupe), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis), Frank Grillo (Rick Flag Sr.), María Gabriela de Faría (L'ingegnere), Milly Alcock (Kara Zor-El/Supergirl), Sean Gunn (Maxwell Lord), Alan Tudyk (TBD) e Will Reeve (TBD).