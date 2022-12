DC, universo in fase di reboot? I fan sperano che il Flash di Ezra Miller sia il prossimo ad andarsene

Via col vecchio, avanti il nuovo in casa DC? Molti fan certamente ci sperano nel caso del Flash interpretato da Ezra Miller.

Attenzione se passate dalle parti di casa DC, perche i lavori in corso avrebbero causato non pochi scossoni alla struttura del suo universo cinematografico. E chissà che questa voglia di reboot non coinvolga presto anche altri attori, storie e personaggi... Magari il Flash di Ezra Miller? I fan, arrivati a questo punto, se lo augurano.

L'annuncio dell'addio di Henry Cavill al ruolo di Superman a poche settimane da quello del suo ritorno - e a pochi giorni da quello sullo stop a Wonder Woman 3 - sta mostrando una chiara voglia di cambiamento in quel dei DC Studios, anticipata già dall'ingaggio di James Gunn e Peter Safran come architetti dell'universo cinematografico e televisivo dell'IP, ma che ancora doveva essere messa in pratica.

Una direzione, tuttavia, pare essere stata inserita nel navigatore, e in molti credono che si tratti della strada verso il reboot del DCU. E se così fosse, c'è dunque da chiedersi chi sarà il prossimo personaggio/attore/franchise sulla lista a ricevere tale trattamento... Domanda a cui alcuni fan hanno già una risposta, o almeno, ci sperano, come segnalato anche da WGTC.

"Sono completamente a favore di un reboot DC e tutto ciò che riguarda l'operato di Snyder, ma vorrei che Gunn e soci si liberassero prima di tutto di Ezra Miller".

"James Gunn che chiama Ezra Miller adesso: "Posso parlarti un attimo?".

"Non sono dell'idea che Henry Cavill sia l'unico Superman immaginabile. Ce ne sono stati e ce ne saranno altri prima e dopo di lui. Ma se non sceglieranno di fare lo stesso anche con Flash e non faranno un recast per il personaggio di Ezra Miller, questo cementificherà soltanto la mia mancanza d'interesse per ogni prodotto DC che verrà in futuro".

Parecchi fan, dunque, tornano a chiamare a gran voce un recast di Flash, richiesta ormai diventata periodica, e che guadagna sempre più sostenitori ogni volta che Ezra Miller compare in nuovi titoli di giornale (solitamente a causa di nuovi problemi legali) o che si verificano determinati episodi che potrebbero influenzare lo sviluppo del DCU (come per Mera in Aquaman dopo il caso Depp-Heard).

Non sappiamo quali piani abbiano in serbo per il personaggio di Flash Gunn e Safran, ma nel 2023 avremo finalmente modo di vedere The Flash, l'atteso film diretto da Andy Muschietti, che sarà anche una "cerniera" per il Multiverso, a detta dello stesso regista. Qui Miller interpreterà più versioni di Barry Allen, ma in futuro, chissà cosa accadrà.

E voi, che ne pensate?