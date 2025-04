Superman: svelato l’anello di Guy Gardner, la Lanterna Verde interpretata da Nathan Fillion

Con l'uscita di Superman sempre più vicina, alcuni prodotti ufficiali legati al film hanno offerto ai fan un primo sguardo ravvicinato all'anello del Corpo delle Lanterne Verdi indossato da Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion.

Il personaggio sarà uno dei membri della nuova Justice League capitanata da Maxwell Lord, affiancato da Hawkgirl e Mister Terrific. Il design dell'anello, visibile in un recente post su X, mostra un'estetica robusta e retrò, con il classico simbolo delle Lanterne Verdi al centro, incastonato in quella che sembra una pietra energetica.

Il look dell'anello e la presenza di Guy Gardner

Nel mondo DC, l'anello delle Lanterne è stato rappresentato in moltissime versioni, tra fumetti, animazione e live-action. La versione che vedremo in Superman ha un aspetto più "antico". Resta da capire se questo stile sarà esclusivo del personaggio di Gardner o se verrà esteso a tutto il Corpo.

Here's a look at GameStop's exclusive Guy Gardner's Green Lantern replica ring for 'SUPERMAN'. pic.twitter.com/uvZJrPeABS — DC Film News (@DCFilmNews) April 4, 2025

Nel recente sneak peek diffuso da DC Studios, si intravede Guy Gardner mentre affronta una misteriosa sfera di luce che domina il cielo di Metropolis, anticipando una possibile sequenza d'azione significativa per la Lanterna Verde.

Nathan Fillion parla del suo ruolo nel DCU

Nathan Fillion ha recentemente condiviso il suo entusiasmo per la collaborazione con James Gunn nel reboot di Superman: "È un regista incredibile, conosciuto in tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui fin dai suoi primi film, e una cosa è certa: è incredibilmente leale. Mi coinvolge sempre nei suoi progetti. In questo caso interpreterò Guy Gardner, una Lanterna Verde decisamente fuori dagli schemi. Non quella che tutti si aspettano, ma quella che nessuno sopporta!"

Superman: Legacy, una foto del cast

L'attore ha anche commentato il celebre taglio a scodella che caratterizza Gardner nei fumetti: "All'inizio abbiamo valutato varie opzioni, ma sono stato io a spingere per il taglio a scodella. È un tratto distintivo del personaggio, fa parte della sua identità".

Il personaggio di Gardner tornerà anche nella serie HBO Lanterns, anche se il focus sarà principalmente su Hal Jordan e John Stewart. Non è escluso, quindi, che Fillion appaia solo in un cameo o con un ruolo secondario.

Il film Superman: cast e uscita

Superman e Krypto

Superman sarà il primo film ufficiale targato DC Studios sotto la nuova direzione creativa di James Gunn. L'uscita è prevista per luglio 2025, distribuito globalmente da Warner Bros. Pictures.

Il cast è guidato da David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent, con Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult come Lex Luthor. Tra gli altri interpreti troviamo Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock.