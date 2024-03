Superman: il nuovo logo di James Gunn è già comparso in live-action, ecco dove

Il logo scelto da Gunn per il nuovo Superman del DC Universe ha già fatto il suo esordio in live-action

Poche ore fa, James Gunn ha presentato al mondo il logo del nuovo Superman del DC Universe, ma non è la prima volta che lo vediamo in una produzione in live-action sull'Uomo d'Acciaio.

Infatti, è la seconda volta che i fan avranno davanti questa particolare versione del costume di Superman in live-action. Ispirata al logo del Superman di Kingdom Come, la miniserie del 1997 di Alex Ross e Mark Waid, questa "S" di Superman però presenta uno sfondo giallo, anziché nero come nella miniserie a fumetti.

È un'idea apparsa per la prima volta nell'Arrowverse. Dopo aver trascorso la maggior parte di Crisi sulle Terre Infinite indossando il glifo di Kingdom Come, nella sua scena finale il Superman di Brandon Routh sostituiva il nero con il giallo prima di sorridere alla telecamera, in un omaggio all'inquadratura finale di Superman del 1978 (inquadratura che Superman Returns del 2006, sempre con Routh, aveva omaggiato per primo).

"Deve esserci qualcosa che bolle in pentola", ha dichiarato a ComicBook.com Marc Guggenheim, che ha ideato l'evento Crisi sulle Terre Infinite per The CW. "Soprattutto perché Brandon Routh che indossa il glifo giallo di Kingdom Come alla fine di Crisi sulle Terre Infinite è stato sulla bocca di tutti di recente. In ogni caso, sono entusiasta per il mio amico Mark Waid e non vedo l'ora di vedere il film".

Superman, iniziate le riprese

Nel cast del film, oltre a David Corenswet nella parte di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan che sarà Lois Lane, ci sarà Nicholas Hoult nei panni del villain Lex Luthor. In calce trovate il video in cui questo terzetto annuncia l'inizio delle riprese di Superman.

Superman: Legacy, David Corenswet: "Il mio Clark? Ottimista e positivo, non cupo e feroce come Henry Cavill"

La prima sinossi ufficiale del film, molto breve, recita: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."