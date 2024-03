Superman: le novità sul costume e sul possibile villain

Natalia Safran, moglie del co-CEO dei DC Studios Peter Safran, ha anticipato i piani per la rivelazione del costume di Superman, mentre in rete circola un rumor bizzarro sul possibile villain del film.

Il mese scorso, James Gunn ha annunciato l'inizio delle riprese di Superman condividendo un primo sguardo al logo che ornerà il petto del Clark Kent di David Corenswet. Chiaramente ispirato a Kingdom Come, è un design che si è guadagnato l'approvazione dei fan. Tuttavia per vedere l'intero costume del prossimo Uomo d'acciaio dovremmo ancora aspettare un po'.

Natalia Safran, moglie del co-CEO dei DC Studios Peter Safran, infatti ha dichiarato che non vedremo il costume "ancora per un po' di tempo... ma non troppo tempo". La Safran ha anticipato anche che sarà bellissimo.

Un super villain

Tra le altre notizie su Superman, circola una voce alquanto azzardata secondo la quale ad affiancare Lex Luthor come cattivo principale del film sarà lo stesso Corenswet, nei panni di un clone di Kal-El. Non sappiamo se si tratti di una nuova versione di Bizarro o di Cyborg Superman, ma se fosse vero, sarebbe un po' sorprendente vedere Gunn seguire la strada di Superman III e introdurre un "Superman malvagio".

Non crediamo molto a questa voce, ma se fosse anche solo lontanamente accurata, il regista dovrà lavorare sodo per garantire che non risulti banale, soprattutto con i fan che non vedono l'ora di vedere sullo schermo cattivi come Brainiac e Mongul.

Superman racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta per il ruolo di per Lois Lane.