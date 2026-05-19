Superman 2, nuovi dettagli su Brainiac: "È l'incarnazione di Satana"

Lars Eidinger ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sul villain di Man of Tomorrow, le cui riprese sono attualmente in corso e che arriverà al cinema l'anno prossimo

Con così tanti grandi nomi che, secondo le indiscrezioni, erano in lizza per interpretare Brainiac in Man of Tomorrow, i fan della DC sono rimasti sorpresi quando l'attore tedesco Lars Eidinger è stato scelto per interpretare l'iconico cattivo.

Tuttavia, si tratta di un talento di grande carisma, e le scelte di casting inaspettate di James Gunn hanno sempre dato i loro frutti. Basta pensare a Chris Pratt nei panni di Star-Lord per averne la prova.

Berlino 2020: uno scatto di Lars Eidinger al photocall di Persian Lessons

Brainiac è l'incarnazione di Satana

Non abbiamo ancora visto nessun immagine di Brainiac, ma sembra che il cattivo sarà davvero malvagio, il che aiuta a spiegare perché Superman e Lex Luthor metterebbero da parte le loro divergenze per combattere l'invasore alieno.

Eidinger ha raccontato come il suo lavoro in teatro lo abbia aiutato parecchio a prepararsi per il suo debutto in un film del genere. "Si tratta di un registro di recitazione diverso, che non è principalmente realistico e permette uno stile di recitazione molto più espressivo".

"Quando guardo un film come Guardiani della Galassia di James Gunn, trovo che abbia una grande qualità teatrale, nel modo in cui vengono trattati il bene e il male e in una certa tendenza all'allegoria", ha osservato. "Brainiac è descritto come l'incarnazione di Satana. Lo trovo quasi shakespeariano. Il re, il buffone: per me ci sono tantissimi parallelismi".

Superman: David Corenswet in una foto del film

Lars Eidinger: "C'è tanta filosofia nei cinecomic"

L'attore ha parlato della sua emozione nell'entrare a far parte del DCU dei DC Studios nel sequel di Superman e ha anche raccontato l'esperienza di vedere l'Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet librarsi davanti a lui sul set.

"Anche se all'inizio può sembrare sorprendente, questi film hanno una seria ambizione filosofica. Per me hanno un grande peso allegorico", ha condiviso l'attore. "Prendiamo solo la parola 'super': viene usata come superlativo, per qualcosa di eccellente, meraviglioso. Ma 'super' in realtà significa solo 'oltre' o 'sopra'. Quindi Superman è l'Übermensch. C'è il Super-Io".

Superman in volo è come Amleto con in mano il teschio

"C'è già una profonda dimensione psicologica intrinseca", ha proseguito Eidinger. "La settimana scorsa ero sul set durante le prove e ho chiesto se potevo assistere a parte delle riprese, che erano già iniziate. E ho visto un attore nel costume di Superman, sospeso a dei cavi davanti a uno schermo blu. Ho guardato quell'immagine e ho pensato: questa è l'essenza della finzione".

"È un'immagine significativa quanto Amleto che tiene in mano il teschio: Superman, in quella posa tipica di Superman, appeso a dei cavi davanti a uno schermo blu. Entrare nell'universo di Superman non era un sogno o un desiderio ardente per me. Ma ora che sta accadendo, vedo in tutto questo una certa inevitabilità, qualcosa di quasi predestinato", ha aggiunto.

Man of Tomorrow, trama e data d'uscita al cinema

La storia del sequel diretto nuovamente da James Gunn si concentrerà su Superman e Lex Luthor che mettono da parte le loro divergenze e uniscono le forze per difendere il pianeta da Brainiac.

"Alla base, è una storia su Clark e Lex", ha dichiarato Gunn in una recente intervista. "Mi riconosco in entrambi. Mi riconosco nell'ambizione e nell'ossessione di Lex - omicidi a parte. E mi riconosco nella fiducia di Superman nelle persone, nei suoi valori da ragazzo del Midwest. Sono due lati di me". Superman: Man of Tomorrow arriverà nelle sale il 9 luglio 2027.