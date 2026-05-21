Supergirl tornerà ufficialmente in Superman: Man Of Tomorrow, arriva la conferma di James Gunn

La notizia era nell'aria, ma ora è arrivato il timbro del capo dei DC Studios. Kara Zor-El affiancherà l'Uomo d'Acciaio nel secondo capitolo della saga diretto da Gunn, attualmente in fase di riprese. Un ritorno strategico che guiderà la nuova era cinematografica della Warner Bros.

Il legame di sangue tra i due ultimi sopravvissuti di Krypton diventerà il perno del nuovo universo condiviso della DC. Attraverso un post sul social network Threads, James Gunn ha confermato ufficialmente che Milly Alcock riprenderà il ruolo di Supergirl in Superman: Man Of Tomorrow, l'attesissimo sequel del film del 2025 in arrivo nelle sale a luglio del 2027.

Un cast stellare contro la minaccia di Brainiac

Il regista e co-CEO di DC Studios non si è limitato all'annuncio, ma ha rivelato che la star di House of the Dragon si trova già sul set di Atlanta per girare le sue prime scene. La notizia segue a ruota un'intervista di Variety in cui l'altro grande architetto del franchise, Peter Safran, ha ribadito la centralità dell'attrice: "Lei è una parte fondamentale di tutto ciò che stiamo costruendo".

Supergirl: Milly Alcock sul set

Le prime indiscrezioni sulla trama di Man of Tomorrow suggeriscono che il film non si concentrerà solo sul legame tra i due cugini, ma metterà in scena una vera e propria coalizione di eroi per fronteggiare una minaccia senza precedenti. Nel cast sono già confermati Aaron Pierre nei panni di John Stewart (Green Lantern), Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl ed Edi Gathegi in quello di Mister Terrific.

Tutti questi eroi saranno chiamati a unire le forze a causa del debutto cinematografico di Brainiac, interpretato dall'attore tedesco Lars Eidinger, che ha recentemente descritto la sua versione del villain come una sorta di "incarnazione shakespeariana di Satana". Il pericolo sarà talmente devastante da costringere persino il Lex Luthor di Nicholas Hoult a stringere una tregua provvisoria con il Superman di David Corenswet.

Prima però c'è la prova solista: a giugno arriva Supergirl

L'apparizione della Alcock nel sequel di Superman servirà a consolidare un percorso iniziato con il suo fulmineo debutto lo scorso anno, ma il vero banco di prova per il personaggio è vicinissimo.

Il prossimo 26 giugno uscirà infatti nelle sale Supergirl, la pellicola solista diretta da Craig Gillespie che vedrà Kara Zor-El viaggiare nello spazio profondo insieme al cacciatore di taglie Lobo (interpretato da Jason Momoa) per dare la caccia al pirata spaziale Krem dei Colli Gialli (Matthias Schoenaerts).

Jason Momoa è Lobo in una scena di Supergirl

Il film racconterà le origini traumatiche di questa versione di Kara, cresciuta su un frammento alla deriva di Krypton mentre vedeva morire chiunque intorno a lei. Un passato brutale che si preannuncia come il movente perfetto per il successivo scontro in Man Of Tomorrow contro Brainiac, lo storico collezionista di mondi responsabile della distruzione del loro pianeta natale.