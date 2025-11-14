Superman, chi interpreterà Brainiac nel sequel Man of Tomorrow? Ecco gli attori in lizza per la parte

Sembra praticamente confermato ormai che sarà proprio Brainiac il villain centrale nel prossimo sequel di Superman, e gli scooper sanno già i nomi che la produzione sta contattando per il ruolo

Nelle ultime ore, diverse testate americane hanno confermato ciò che si sospettava da tempo, rivelando infatti che Brainiac sarà il principale villain del sequel di Superman targato DC Studios, Man of Tomorrow.

Il regista James Gunn aveva già lasciato intendere il debutto dell'iconico cattivo mostrando la prima pagina della sceneggiatura del film e, a questo punto, qualsiasi altro antagonista avrebbe probabilmente deluso i fan.

Ora, però, emergono nuove informazioni sugli attori con cui Gunn avrebbe preso contatti per interpretare Brainiac. Sappiamo già che Superman e Lex Luthor dovranno mettere da parte le proprie divergenze per combattere insieme il nemico comune.

Dracula: un primo piano del protagonista Claes Bang

Emergono i primi nomi per il ruolo del villain

Grace Randolph è stata la prima a riportare che David Hyde Pierce (Frasier), Wallace Shawn (Young Sheldon) e Claes Bang (Dracula) sarebbero tra i possibili candidati per la parte di Brainiac.

Successivamente, anche @ApocHorseman di Nexus Point News ha aggiunto: "Posso confermare che ho sentito anch'io il nome di Claes Bang. Ma ci sono anche altri attori che verranno testati, quindi al momento non è stato deciso nulla".

Bang è un attore di grande talento che nel corso della sua carriera ha interpretato personaggi decisamente spregevoli (basti pensare a Bad Sisters di Apple TV). Tuttavia, questo conferma una tendenza interessante nel DCU: Gunn sembra orientarsi verso interpreti di serie A per i ruoli di eroi e villain.

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

Tutto quello che sappiamo di Man of Tomorrow

Il film è programmato per uscire il 9 luglio 2027 e le riprese dovrebbero iniziare verso aprile 2026. Anche se vedrà il ritorno di David Corenswet nei panni di Superman e di Nicholas Hoult come Lex Luthor, il regista e sceneggiatore James Gunn ha ribadito che non va considerato un "Superman 2" nel senso tradizionale: è piuttosto un capitolo di una più ampia "Superman Saga".

Per la trama, si sa che Superman e Lex Luthor saranno in qualche modo costretti a collaborare o trovarsi fianco a fianco contro una minaccia molto più grande di loro. Braniac è stato indicato come possibile villain della pellicola fin dall'inizio, ma altre speculazioni più recenti hanno scomodato anche un altro nome che potrebbe avere anche un ruolo minore: Mongul.