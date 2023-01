Superman & Lois: Michael Cudlitz sarà il nuovo Lex Luthor nella stagione 3

Dall'universo di The Walking Dead a quello dei fumetti DC. Michael Cudlitz, noto per il ruolo di Abraham Ford, vestirà i panni di Lex Luthor nella terza stagione di Superman & Lois.

La voce era nell'aria da mesi dopo la conferma dell'addio di John Cryer nei panni di Lex Luthor. A interpretare sul piccolo schermo la nemesi principale dell'uomo d'acciaio ci penserà questa volta Michael Cudlitz, noto ai fan di The Walking Dead per il ruolo di Abraham Ford.

La sua versione di Lex Luthor apparirà nella terza stagione di Superman & Lois, in arrivo sulla CW il prossimo 14 marzo. La serie non è ambientata nell'Arrowverse e quindi era necessario un recasting del personaggio. Michael Cudlitz ha commentato in maniera entusiasta il suo ingresso nella serie: "Cavolo! Non vedo l'ora di far parte di questo incredibile cast".

Superman & Lois: Jordan Elsass abbandona la serie tv

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman & Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane. In seguito all'uscita di Jordan Elsass, Jonathan Kent sarà interpretato dall'attore australiano Michael Bishop. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.