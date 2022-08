Superman & Lois: Jordan Elsass abbandona la serie tv

Superman & Lois dovrà affrontare un importante cambiamento: Jordan Elsass ha infatti abbandonato il cast della serie e i produttori dovranno compiere un recast.

L'attore aveva il ruolo di Jonathan Kent e la causa dell'addio è legata a motivi personali.

Il sito Deadline riporta la notizia che Jordan Elsass non si è presentato al lavoro sul set di Vancouver nei tempi previsti dal team di Superman and Lois.

Un comunicato di Warner Bros TV ha quindi specificato: "Jordan Elsass ha avvisato lo studio che non tornerà sul set della terza stagione di Superman & Lois per motivi personali. Il ruolo di Jonathan Kent verrà affidato a un altro attore".

Secondo fonti vicine alla produzione, il giovane sta affrontando dei momenti difficili, alcuni legati alla sua salute mentale, e i produttori ne erano consapevoli. Jordan, in passato, aveva espresso delle perplessità riguardanti i vaccini anti COVID, ma la situazione sembra non abbia avuto alcuna rilevanza perché non ha nemmeno provato ad arrivare in Canada.

Realizzata per The CW da Todd Helbing (The Flash, Spartacus) e Greg Berlanti (Dawson's Creek, Everwood, Riverdale), la serie è la trasposizione televisiva dei fumetti con protagonista Superman, scritti da Jerry Siegel e Joe Shuster.

La sinossi è la seguente:

Dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri e invasori alieni, Superman, il supereroe più famoso del mondo, e la sua compagna Lois Lane si sono sposati e si dedicano alla crescita di due ragazzi adolescenti. Impegnati a gestire la quotidianità familiare, la coppia fa ritorno nell'idilliaca cittadina di Smallville, dove ritrovano alcuni storici personaggi del loro passato, come il primo amore di Clark, Lana Lang. Lì si trovano a fare i conti con i drammi adolescenziali dei loro figli, sempre più vicini a scoprire i superpoteri del padre.