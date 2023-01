Superman & Lois, Jon Cryer non sarà Lex Luthor nella stagione 3

Jon Cryer, attraverso un Tweet pubblicato sul suo account ufficiale, conferma che non presterà il suo volto al personaggio di Lex Luthor nella prossima stagione della serie The CW, Superman & Lois.

Jon Cryer non tornerà ad indossare i panni di Lex Luthor nella terza stagione di Superman & Lois. La conferma è arrivata dallo stesso attore che è intervenuto sui social media chiarendo le ipotesi dei fan.

In risposta al Tweet di un fan, Jon Cryer ha confermato che non sarà lui a prestare il volto a Lex Luthor nella prossima stagione di Superman and Lois. L'attore ha inoltre rivelato che ci sarà un recast, informazione giunta direttamente dalla rete, poiché la serie con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch non è ambientata nel mondo dell'Arrowverse.

Cryer ha inoltre chiarito che "i ragazzi della DC sono stati fantastici e mi hanno avvertito che lo show stava andando in modo diverso con il personaggio prima che iniziassero a cercare. Ringrazio per questo tocco di classe".

Jon Cryer è apparso per la prima volta nei panni di Lex Luthor in Supergirl, in cui ha interpretato il ruolo per 20 episodi dal 2019 al 2021. Oltre ad apparire nella serie con protagonista Melissa Benoist, l'attore ha preso parte al crossover Crisis on Infinite Earths targato The Cw, cosa che gli ha permesso di recitare in un episodio di Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow.

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman & Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane. In seguito all'uscita di Jordan Elsass, Jonathan Kent sarà interpretato dall'attore australiano Michael Bishop.