Gotham Knights, Misha Collins rivela chi doveva doveva inizialmente interpretare Batman nella serie The CW

Gotham Knights ha finalmente fatto il suo debutto negli Stati Uniti, e per quanto i protagonisti dello show siano altri, anche una nuova versione Batman ha fatto la sua apparizione. Ma l'interprete del personaggio doveva inizialmente essere un altro, rivela Misha Collins.

Come riporta anche CBM, l'attore che presta il volto a Harvey Dent ovvero Due Facce nella serie The CW ha infatti recentemente svelato che come interprete di Bruce Wayne a.k.a. Batman nella serie era stato inizialmente scelto un altro attore... Una sua co-star di Supernatural, in realtà.

"Non so se posso rivelare questa informazione, ma abbiamo cercato di far sì che fosse Jensem Ackles il Batman dello show" racconta Misha Collins "Stavamo cercando di preparare tutto per il meglio, ma purtroppo Jensen era impegnato con un altro show in quel periodo, e coordinare le due serie era complicato. Per cui alla fine non è andata, ma ci avevamo provato".

Jensen Ackles ha forti legami con il mondo DC, avendo già interpretato Batman in passato, sia nel film d'animazione Legion of Superheroes che nelle due parti del lungometraggio animato The Long Halloween, oltre ad aver prestato la voce anche al personaggio di Jason Todd/Red Hood in Batman: Under the Red Hood. Inoltre, l'attore era stato parte della serie tv Smallville in cui recitava nel ruolo di Jason Teague.

Batman: The Long Halloween Part One, la voce di Jensen Ackles nel trailer

Il suo sarebbe stato dunque un ritorno, ma il destino ha voluto che a interpretare il personaggio in Gotham Knights fosse invece David Miller, ma chissà che Ackles non possa essere coinvolto in altro modo in futuro.

Intanto, Gotham Knights continua la sua avventura su The CW, e i fan restano in attesa di scoprire se seguirà o meno una seconda stagione.