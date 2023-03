Superman and Lois 3: primo sguardo a Michael Cudlitz nei panni di Lex Luthor (FOTO)

Come annunciato in precedenza, Michael Cudlitz abbandona The Walking Dead per trasferirsi nel mondo dei fumetti DC. L'attore vestirà infatti i panni di Lex Luthor nella terza stagione di Superman and Lois, serie targata CW. Di recente è finita in rete la prima foto che mostra il look dei villain.

La sua versione di Lex Luthor apparirà nella terza stagione di Superman and Lois, in arrivo su The CW il prossimo 14 marzo. La serie non è ambientata nell'Arrowverse e quindi era necessario un recasting del personaggio. Michael Cudlitz ha commentato in maniera entusiasta il suo ingresso nella serie: "Cavolo! Non vedo l'ora di far parte di questo incredibile cast".

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman and Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. In seguito all'uscita di Jordan Elsass, Jonathan Kent sarà interpretato dall'attore australiano Michael Bishop. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.

In precedenza Lex Luthor era stato interpretato da Jon Cryer, apparso per la prima volta in Supergirl, in cui ha interpretato il ruolo per 20 episodi dal 2019 al 2021. Oltre ad apparire nella serie con protagonista Melissa Benoist, l'attore ha preso parte al crossover Crisis on Infinite Earths, scelta che gli ha permesso di recitare in un episodio di Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow.