Superman and Lois: la serie cancellata per ordine di Warner, non di CW

A quanto pare la decisione di porre fine allo serie Superman and Loius sarebbe stata presa dalla Warner e non dal network

Alla fine dello scorso anno era arrivata la conferma della cancellazione di Superman and Lois al termine della quarta stagione. A a quanto pare tale decisione non sarebbe stata presa dai vertici della CW, network sul quale va in onda, ma dagli executive della Warner Bros.

Un solo Superman sullo schermo

Con Superman: Legacy di James Gunn in produzione e in uscita nel luglio 2025, "non vogliono un prodotto Superman concorrente sul mercato", ha dichiarato il presidente di CW Brad Schwartz a TheWrap.

Superman: Legacy, insieme all'uscita alla fine del 2024 della serie animata Creature Commandos su Max, segnerà il lancio del "nuovo DCU" che verrà portato avanti e gestito dai co-CEO dei DC Studios, Gunn e Peter Safran.

Il cast comprende David Corenswet (The Politician) nel ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) nel ruolo di Lois Lane, Skyler Gisondo (Santa Clarita Diet) nel ruolo di Jimmy Olsen, Nicholas Hoult (The Great) nel ruolo di Lex Luthor e Anthony Carrigan (Barry) nel ruolo di Metamorpho.

In precedenza, Schwartz di The CW aveva suggerito che la colpa della fine delle serie dell'Arrowverse fosse almeno in parte di natura economica.

Gli show dei supereroi DC "sono stati il marchio di fabbrica di The CW per molto tempo", aveva detto Schwartz a maggio agli Upfront del network. "Mentre guardiamo avanti e cerchiamo di rendere questo network più grande e redditizio, francamente, per quanto tutti noi amiamo questi show e hanno avuto il loro spazio, non stanno funzionando in modo lineare".

Superman & Lois 4 posticipato, il produttore anticipa: "Il primo episodio vi farà piangere"

"Superman & Lois, dal punto di vista creativo, è molto forte", aveva sottolineato Schwartz. "Va bene in onda, va bene in digitale... ma è costoso [e] non ci fa guadagnare. E non abbiamo i diritti delle stagioni precedenti. È necessario avere un catalogo... e le stagioni precedenti sono su Max".