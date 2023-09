James Gunn fa chiarezza sul nuovo DC Universe: 'Nulla è canonico fino a Creature Commandos e Superman: Legacy'

In seguito alle continue domande dei fan, spesso molto confuse, Gunn ha voluto chiarire una volta per tutto cosa sia canonico e cosa non lo sia nel nuovo DCU.

Negli ultimi mesi si sono alimentate le confusioni tra i fan in merito a cosa fosse canonico e cosa no all'interno del nuovo DC Universe. Soprattutto dopo che il personaggio di Blue Beetle è stato pubblicizzato come la prima new entry all'interno del DCU. A fare chiarezza ci ha pensato James Gunn in un lungo posto su Threads. Ecco le sue dichiarazioni.

"Nulla è canonico fino all'arrivo di Creature Commandos nel 2024, una sorta di antipasto del DCU che si espanderà a tutti gli effetti con Superman: Legacy e quello che verrà dopo. Ovviamente capisco come ci sia della confusione legittima dal momento che nessuno ha visto ancora nulla del DCU. E sì, alcuni attori interpreteranno personaggi che hanno interpretato in altre storie e alcuni punti della trama potrebbero essere coerenti con i punti della trama delle decine di film, spettacoli e progetti animati che sono stati prodotti dalla DC in passato. Ma nulla è canonico fino a CC e Legacy".

Con queste constatazioni, si spera, Gunn ha provato a rispondere ai dubbi dei fan. Già in passato aveva dichiarato come The Suicide Squad, per citare un progetto della DC, non appartenesse al canone del nuovo DC Universe.

Chi sono i Creature Commandos?

Nei fumetti DC Comics, i Creature Commandos sono un gruppo di mostri che si uniscono per combattere i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. I membri originali includevano il mostro di Frankenstein, un lupo mannaro, un vampiro e un demone gorgone. Da quanto rivelato finora, la serie animata in arrivo avrà un approccio più moderno.