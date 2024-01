Superman: Legacy, James Gunn: 'David Corenswet ha avuto difficoltà a entrare nel costume di Henry Cavill'

Indossare il costume di Superman è una grande responsabilità che può comportare problemi di vario tipo. Anche fisici... Ne sa qualcosa il nuovo Uomo d'Acciaio David Corenswet, che ha faticato a entrare nel costume del predecessore Henry Cavill usato durante gli screen test di Superman: Legacy.

A rivelare le difficoltà del nuovo Superman a DC Film News su X è stato lo stesso James Gunn, regista, sceneggiatore e produttore della pellicola che inaugurerà la leg cinematografica del nuovo DCU. Gunn ha spiegato che David Corenswet, come tutti gli altri candidati al ruolo di Superman, ha sostenuto il provino con indosso il costume di Henry Cavill. Tuttavia, Corenswet ha avuto difficoltà a adattarsi al costume perché "troppo alto". Corenswet, infatti, è alto un metro e 95 contro il metro e 85 di Cavill.

Superman: Legacy, il prossimo Superman David Corenswet in "superforma" in vista delle riprese

Un sosia di Henry Cavill?

L'aspetto fisico di David Corenswet ha sollevato paragoni con Henry Cavill fin da quando è stato annunciato il suo ingaggio come protagonista di Superman: Legacy. I due attori hanno gli stessi colori - occhi verdi e capelli castano scuro - e struttura fisica simile e la loro somiglianza fisica non è passata inosservata ai fan. In più, come dimostrano foto recenti, Corenswet ha incrementato la propria massa muscolare in vista del ruolo. La co-star Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane, ha rivelato che si è allentato a lungo in una palestra di combattimenti ad Atlanta in vista dell'inizio delle riprese, previsto per marzo.

Superman: Legacy arriverà nei cinema nel luglio 2025. Fanno parte del cast anche Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Skyler Gisondo in quello di Jimmy Olsen, María Gabriela de Faría che sarà Angela Spica/The Engineer e Nathan Fillion che interpreterà Guy Gardner/Lanterna Verde.

