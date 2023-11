Superman: Legacy, James Gunn conferma la data di uscita del film

James Gunn ha confermato la data di uscita del suo prossimo Superman: Legacy. Nonostante gli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA ad Hollywood abbiano causato il rinvio di alcuni importanti cinecomic, come quanto avvenuto per la Marvel che ha posticipato la maggior parte delle sue uscite dal 2024 al 2025, Superman: Legacy rispetterà la data di uscita originariamente fissata per l'11 luglio 2025.

A dare la notizia è stato lo stesso Gunn sui social con un post su X in cui ha lodato gli sforzi dello staff di produzione e dei membri della troupe per il loro incredibile lavoro. "Grazie agli sforzi della nostra talentuosa troupe, che non ha mai perso la fiducia durante uno degli scioperi più lunghi della storia di Hollywood, e che non ha mai smesso di lavorare ininterrottamente, continuando ad andare avanti, creando i personaggi e le scenografie più incredibili che abbia mai visto in tutta la mia carriera, #SupermanLegacy manterrà la data di uscita originariamente prevista dell'11 luglio 2025", ha scritto il regista.

Di seguito potete vedere il post di James Gunn:

Thanks to the efforts of our talented crew, who never lost faith during the longest strikes in Hollywood history, and who never let their foot off the pedal, continuing to barrel forward, creating the most amazing character and set designs I've seen in my entire career,... pic.twitter.com/ntnEbA2fC0 — James Gunn (@JamesGunn) November 11, 2023

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Superman: Legacy

Oltre a David Corenswet e Rachel Brosnahan nei panni rispettivamente di Clark Kent e Lois Lane, Superman: Legacy vedrà la partecipazione di Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho. Non sappiamo ancora con esattezza come questi quattro supereroi entreranno a far parte delle narrazione, ma Gunn ha già rivelato che questi personaggi saranno inseriti in modo coerente con la storia raccontata. Inoltre il regista ha rivelato che il film esplorerà la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio e che non seguirà le vicende del kryptoniano da giovane.

Il casting è attualmente in corso per Lex Luthor, Jimmy Olsen e Perry White, e ora che gli scioperi sono finiti, potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti a riguardo. Al momento alcuni rumor indicano Skyler Gisondo, l'attore di The Righteous Gemstones, come candidato ideale per il ruolo di Jimmy ma Gunn non si è ancora pronunciato in merito. L'inizio della produzione di Superman: Legacy è previsto per il prossimo gennaio.