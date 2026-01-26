I fan della DC vogliono un film di Batman diretto da Sam Raimi e sommergono James Gunn di richieste

Sam Raimi, intervistato da MovieWeb, ha recentemente rivelato di aver provato a girare un film di Batman. Il progetto, tuttavia, non è mai stato realizzato e questo ha spinto i fan del regista a chiedere in modo insistente a James Gunn che gli venga offerta la possibilità di sviluppare il possibile film dedicato alla storia di Bruce Wayne.

Le dichiarazioni di Raimi sui film DC

Il filmmaker si è occupato in passato di lungometraggi tratti dai fumetti in occasione di Darkman, tre avventure di Spider-Man e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Sam Raimi ha ammesso: "Amo Batman. Ho provato a realizzare un film di Batman. Non sono riuscito a ottenere i diritti. Amo The Shadow. Non sono riuscito a ottenere i diritti nemmeno di quello. Superman è sempre stato uno dei miei preferiti".

Il regista Sam Raimi sul set del film horror Drag Me to Hell

Il regista aveva aggiunto che ama moltissimi personaggi della DC e per convincerlo a occuparsi di un nuovo film sarebbe necessario avere degli autori che riescano a trovare una storia originale, che rispetti i personaggi e l'universo da cui è tratto, senza deludere i fan e che sia in grado di proporre il momento migliore dei personaggi, dei loro conflitti e delle sfide affrontate dall'eroe.

Le richieste a Gunn

Le parole di Raimi hanno scatenato le speranze e le ipotesi dei fan, al punto da cercare di convincere James Gunn, a guida dei DC Studios insieme a Peter Safran, che sia una buona idea coinvolgere il filmmaker nei progetti futuri dell'universo tratto dai fumetti.

In un recente post condiviso sui social, Gunn ha quindi reagito alle pressanti richieste. Un utente ha infatti ribadito tra i commenti: "Sam Raimi ha detto che vuole realizzare un film di Batman". James ha quindi replicato: "Questo non vuol dire che devi spammare".

Come accaduto in passato con altre richieste, infatti, i profili social del regista sono stati sommersi dai commenti e dalle richieste di chi vorrebbe andare nelle sale a vedere un film di Raimi targato DC.

I piani attuali, tuttavia, non sembrano comprendere ulteriori progetti legati a Batman, considerando che è in fase di sviluppo anche The Brave and the Bold, che ha recentemente trovato la sua sceneggiatrice, oltre al sequel di Matt Reeves con star Robert Pattinson.

Non resta quindi che attendere per scoprire se si troverà un modo per collaborare con il regista per espandere il mondo di Gotham sul grande schermo.