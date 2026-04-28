The Authority: James Gunn condivide un aggiornamento sul film che non farà felice i fan

James Gunn ha rivelato che uno dei film del DC Universe che era stato annunciato, almeno per ora, non verrà realizzato.

Il regista, rispondendo alle domande dei fan, ha condiviso qualche dettaglio dei cambiamenti avvenuti rispetto ai progetti cinematografici e televisivi svelati nel gennaio 2023, dopo che aveva preso il controllo insieme a Peter Safran dei progetti tratti dai fumetti targati DC.

L'aggiornamento su The Authority

Gunn ha rivelato che The Authority, almeno per ora, ha subito delle battute di arresto: "Lo script non era proprio perfetto, ma soprattutto non funzionava nel contesto più ampio del DCU, sia dal punto di vista narrativo sia pratico. Forse un giorno. Non presto".

James, rispondendo ai fan, ha inoltre sottolineato che non ha mai avuto intenzione di scrivere o dirigere il film e ribadito che nessun progetto entrerà nella fase di produzione fino a quando gli script saranno totalmente sviluppati e pronti a girare.

In fase di sviluppo, tra i titoli annunciati nel 2023, ci sono invece ancora Booster Gold e Paradise Lost, anche se per ora è ancora presto per confermare nuovi dettagli o prevedere quando inizieranno le riprese.

Cosa dovrebbe raccontare The Authority

I personaggi avevano debuttato nei fumetti nel 1992 e The Authority raccontava la storia di un team di supereroi i cui membri hanno un approccio non proprio idealistico al modo in cui salvare il mondo.

Tra i personaggi c'erano Jack Hawksmoor, Swift, Apollo, Midnighter, Doctor, Engineer, Jenny Quantum.

Gunn aveva spiegato, nel 2023, che non tutti i progetti in fase di sviluppo sarebbe stata con al centro eroi e villain e buoni contro cattivi: "Ci sono persone che sono davvero discutibili, come l'Authority, che in pratica credono che non puoi salvare il mondo in modo facile e che decidono di prendere in mano la situazione".