Superman: Legacy, la foto dell'ufficio di James Gunn svela una fonte di ispirazione chiave

Sono ancora pochissime le informazioni su Superman: Legacy, ma un indizio chiave sul prossimo film dei DC Studios potrebbe trovarsi all'interno dell'ufficio di James Gunn, del quale possiamo vedere un'immagine.

Il regista, infatti, ha pubblicato su Instagram un nuovo sguardo all'interno del suo ufficio di produzione. Come si può vedere, la parete di Gunn è tappezzata di pannelli e copertine di Superman for All Seasons dello scrittore Jeph Loeb e dell'artista Tim Sale, un fumetto pubblicato nel 1998, che all'epoca ebbe un grande successo di critica.

Composta da quattro numeri che si svolgevano in primavera, estate, autunno e inverno, ogni puntata era narrata da un personaggio diverso (Jonathan Kent, Lois Lane, Lex Luthor e Lana Lang) ed è stata anche indicata come una fonte di ispirazione fondamentale per la serie televisiva Smallville.

"Ho appena ricevuto questa splendida edizione di Superman for All Seasons, una delle mie storie preferite di Superman, un'enorme influenza per Legacy", aveva detto Gunn a settembre. "I disegni del compianto Tim Sale [e] gli acquerelli di Bjarne Hansen non sono mai stati così belli - così come Clark [e] Ma [e] Pa. La storia elegante e solida di Jeph Loeb risuona ancora".

Nelle ultime ore, Gunn ha smentito un'indiscrezione sulla trama di Superman: Legacy, che era stata sostenuta da alcuni scooper sul web.

La pellicola, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera, uscirà l'11 luglio 2025.