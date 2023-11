Superman: Legacy, il prossimo Superman David Corenswet in 'superforma' in vista delle riprese

David Corenswet, che interpreterà Superman in Superman: Legacy, è in "superforma" in vista delle riprese nell'ultima foto trapelata online.

La star di Superman: Legacy, David Corenswet si prepara a vestire i panni di Superman nel prossimo reboot di James Gunn. Nell'ultimo scatto pubblicato dal suo allenatore, Corenswet appare allenato e in "superforma" in vista dell'inizio delle riprese del film annunciato dal regista la settimana scorsa. Alcuni fan nei commenti non hanno potuto fare a meno di riscontrare una notevole somiglianza con Henry Cavill, l'ex Uomo d'acciaio.

Di seguito potete vedere la foto postata dall'allenatore di David Corenswet:

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Superman: Legacy

Oltre a Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Superman: Legacy vedrà la partecipazione di Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello Lanterna Verde Guy Gardner, Anthony Carrigan in quello di Metamorpho e e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer.

Il casting è attualmente in corso per Lex Luthor, Jimmy Olsen e Perry White, e ora che gli scioperi sono finiti, potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti a riguardo. Alcuni rumor indicano Skyler Gisondo, l'attore di The Righteous Gemstones, come candidato ideale per il ruolo di Jimmy ma Gunn non si è ancora pronunciato in merito. Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.