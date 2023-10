Superman: Legacy, una foto di James Gunn anticipa l'arrivo della Fortezza della Solitudine?

Le riprese di Superman: Legacy di James Gunn dovrebbero partire nella primavera del 2024, ma intanto una nuova immagine trapelata dalla pre-produzione potrebbe suggerire la presenza di una delle location fondamentali del mito del supereroe DC: la Fortezza della Solitudine.

La Fortezza della Solitudine è il quartier generale segreto di Superman. Di solito si trova nelle tundre innevate dell'Artico ed è più o meno la versione di Clark Kent della Batcaverna.

In molte interpretazioni della Fortezza, come ad esempio in Supergirl di The CW, ospita anche una grande quantità di oggetti e tecnologie provenienti da altri pianeti, che Kal-El tiene sotto chiave per evitare di mettere in pericolo la Terra.

Secondo diversi post sui social media, James Gunn e il supervisore dei VFX di Superman: Legacy Stephane Ceretti hanno recentemente fatto un viaggio in Norvegia.

Le foto condivise da Ceretti e da Gunn hanno dato adito a speculazioni da parte dei fan sul fatto che la location che stavano visitando potrebbe essere utilizzata per la Fortezza della Solitudine, visti i dintorni innevati.

James Gunn fa chiarezza sul nuovo DC Universe: "Nulla è canonico fino a Creature Commandos e Superman: Legacy"

Già in precedenza, Gunn aveva confermato che le riprese di Superman: Legacy si sarebbero svolte in diverse location in giro per il mondo, oltre che negli studi di Atlanta. Ricordiamo che il film ha una data d'uscita fissata per luglio 2025.