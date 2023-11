Superman: Legacy, David Corenswet è il sosia di Henry Cavill nelle nuove foto: 'Pensavo fosse lui'

David Corenswet si sta allenando intensamente per le riprese di "Superman: Legacy", tanto da arrivare a somigliare al fisico di Henry Cavill.

Tra pochi mesi partiranno le riprese di Superman: Legacy, il nuovo film DC diretto da James Gunn, e nel frattempo il protagonista David Corenswet si sta allenando duramente per interpretare l'Uomo d'Acciaio nel reboot cinematografico. Questo intenso allenamento è evidente nelle nuove foto che sono trapelate in rete, dove Corenswet appare decisamente più massiccio di quanto non fosse pochi mesi fa.

Addirittura un fan l'ha scambiato per Henry Cavill, precedente interprete di Superman nel DC Extended Universe:

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Superman: Legacy, James Gunn commenta i casting dei fan: "Qualche volta hanno buone idee"

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Negli ultimi giorni sono stati annunciati diversi attori nel cast di Superman: Legacy, con James Gunn che ha recentemente ammesso che i casting suggeriti dai fan alcune volte hanno attirato il suo interesse.

"Quando faccio il casting per un ruolo, a volte vedo che i fan hanno suggerito online persone che io o i miei direttori del casting non abbiamo considerato", ha risposto Gunn. "A volte hanno buone idee, a volte terribili. Tuttavia, non ricordo che questo abbia portato effettivamente al casting di qualcuno".