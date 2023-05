Superman: Legacy, Bradley Cooper ha rifiutato il ruolo di Lex Luthor?

Secondo quanto riportato dal noto scooper MyTimeToShineHello su Twitter, Bradley Cooper avrebbe rifiutato il ruolo di Lex Luthor nel nuovo Superman: Legacy scritto e diretto da James Gunn.

La precedente indiscrezione riportava, infatti, che James Gunn aveva proposto a uno degli attori del cast di Guardiani della Galassia il ruolo di Lex Luthor nel suo prossimo film su Superman, e adesso sappiamo che dovrebbe trattarsi di Cooper, il quale però avrebbe rifiutato.

Qualche giorno fa avevamo provato a fare il punto sui possibili candidati per il ruolo di Lex Luthor nel film di Gunn.

Nei fumetti, Lex Luthor è uno dei cattivi più famosi e iconici di Superman, accanto a personaggi come Brainiac e Doomsday. Tra i precedenti attori che hanno interpretato Luthor figurano Gene Hackman, Kevin Spacey, Michael Rosenbaum, Jesse Eisenberg e Clancy Brown.

Superman: Legacy, il nuovo uomo d'acciaio sarà molto più giovane di Henry Cavill

"Superman: Legacy racconta la storia del percorso di Superman nel riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas", si legge nella sinossi ufficiale del film. "Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e dell'American way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda".

Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.