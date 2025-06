Superman, James Gunn: "Troppi personaggi nel film? Oppenheimer ne ha il triplo!"

Il regista di Superman ha risposto per le rime a una delle critiche più comuni mosse nei confronti del nuovo lungometraggio sull'Uomo d'Acciaio in arrivo al cinema il 9 luglio.

Fin da quanto è stato svelato il cast di Superman, i fan hanno temuto il sovraffollamento nel film diretto da James Gunn per via della lunga lista di personaggi che appariranno nel film. Mentre si avvicina l'uscita in sala, prevista per il 9 luglio, il regista ha risposto per le rime alle critiche chiamando in causa un recente capolavoro di Nolan per giustificare le sue scelte.

Come è stato rivelato in precedenza, Superman mostrerà vari personaggi tratti dal canone dei fumetti DC Comics non sempre correlati all'Uomo d'Acciaio. Tra questi si segnalano Mr. Terrific, Hawkgirl, Metamorpho, Guy Gardner e l'Ingegnere, a cui vanno aggiunte figure storiche come lo staff del Daily Planet, i familiari di Superman e i villain più canonici. Troppa carne al fuoco? James Gunn ha assicurato ai fan che non c'è nulla di cui preoccuparsi, citando Oppenheimer di Christopher Nolan, vincitore del premio Oscar come miglior film, come termine di paragone.

"Siamo abituati a vedere film con un protagonista, e Superman è sicuramente il protagonista" ha detto Gunn a Esquire Filippine. "Ha i suoi colleghi di lavori e i suoi amici. Non so se i membri della Justice Gang possano essere considerati amici o colleghi, o se lo staff del Daily Planet sia composto da colleghi o da amici. Ma questi sono i suoi due gruppi, i suoi amici provenienti da posti diversi, e solo perché hanno dei simboli sui loro costumi o dei superpoteri non significa che non siano come qualsiasi altro personaggio secondario in qualsiasi film. Credo che Oppenheimer abbia il triplo dei ruoli parlanti rispetto a noi".

Faccia a faccia tra Superman e Lois Lane tra le macerie

L'equilibrio tra eroi e villain nei cinecomic

Il paragone tra Oppenheimer e Superman citato da James Gunn per rassicurare i suoi seguaci sembra appropriato, visto il cast numericamente imponente del biopic sul padre della bomba atomica, in cui star come Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich e Rami Malek hanno interpretato ruoli minori, ma fondamentali nei film, pur avendo un tempo molto limitato sullo schermo.

In passato, film come Spider-Man 3 e The Amazing Spider-Man 2 sono stati accusati di avere troppi antagonisti. Ma nonostante la presenza di vari eroi e cattivi, il marketing di Superman ha chiaramente focalizzato l'attenzione sull'eroe titolare, oltre che su Lois Lane, Lex Luthor e Krypto.

Superman ferito nella neve

Superman è il primo film ufficiale del nuovo universo DC creato da James Gunn e Peter Safran. Diretto dallo stesso Gunn, il reboot si presenta come una combinazione di azione epica, ironia tagliente e un sincero cuore narrativo. Al centro della storia c'è un Superman più giovane, mosso da un ideale puro di giustizia e da una profonda fiducia nell'umanità.

Accanto al protagonista David Corenswet troviamo Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Il cast include anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock.