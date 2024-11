Superman, James Gunn parla del progetto DCU successivo: "Ci sono quattro cose che potrei fare"

Il regista non ha ancora deciso quale progetto dirigerà per i DC Studios dopo Superman, ma ha già in mente diverse cose

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn non è ancora sicuro di quale progetto del DCU dirigerà dopo Superman, ma ha recentemente confermato che non gli mancano di certo le opzioni.

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Gunn ha ribadito di essere fortemente coinvolto nei prossimi progetti, come Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns, ma non ha ancora deciso per quale film o serie ambientato nel DC Universe tornerà dietro la macchina da presa.

"Ho tipo quattro cose diverse che potrei realizzare, e ho intenzione di saltare avanti e indietro tra queste cose", ha dichiarato Gunn al sito. "Vedrò quale di queste cose mi colpisce davvero, ed è quella che farò".

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

"Una cosa che ho cercato di chiarire a tutti fin dall'inizio è che tutto nella DC si baserà sulle sceneggiature. Finché non avremo una sceneggiatura di cui sono totalmente soddisfatto, quel film non verrà realizzato, qualunque progetto sia", ha aggiunto.

Superman: James Gunn fa chiarezza sulla differenza d'età tra Clark Kent e il nuovo Batman del DCU

James Gunn "Si tratta di raccontare una storia"

Il regista ha diretto alcuni episodi della seconda stagione di Peacemaker insieme a Brad Anderson, Rosemary Rodriguez e Jody Hill, e ha anche confermato che si sta discutendo di "diversi" altri progetti vietati ai minori, ma sarà il contenuto della storia a determinare la loro classificazione.

"Non si tratta di fare dei test per vedere se questa cosa funziona. Si tratta solo di raccontare una storia. Se una storia deve essere vietata ai minori, ci va benissimo. Se sarà PG, PG-13 o G, non mi interessa - qualsiasi cosa sia degna della storia, è quello che faremo".

Superman: James Gunn svela un dettaglio interessante su Metamorpho

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/L'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho.