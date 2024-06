Superman: James Gunn fa chiarezza sulla differenza d'età tra Clark Kent e il nuovo Batman del DCU

James Gunn è intervenuto recentemente su Threads per chiarire i suoi commenti sui piani per il prossimo film del DC Universe, Batman: The Brave and the Bold e sulla differenza d'età che ci sarà tra Bruce Wayne e il nuovo Superman di David Corenswet.

La premessa del film, che secondo quanto riferito vedrà Batman nei panni di un padre, con il figlio Damian nei panni di Robin, ha portato alcuni fan a pensare che Bruce Wayne sarà sensibilmente più vecchio di Clark Kent nel nuovo Universo DC. Gunn è stato recentemente citato (presumibilmente alla presentazione di Creature Commandos al Festival dell'Animazione di Annecy) per aver detto di aver pianificato un Batman leggermente più vecchio di Superman - ma ha negato di averlo usato esattamente quelle parole.

"Sono abbastanza sicuro di non aver mai detto questo", ha risposto Gunn sui social. "Quello che ho detto è che Bruce 'potrebbe essere' un paio di anni più vecchio di Clark. Intendevo solo dire che Bruce e Clark non avranno esattamente la stessa età".

David Corenswet è Superman

In Superman, il personaggio principale sarà interpretato da David Corenswet, che ha 30 anni. Gunn ha affermato che il casting per Batman non è ancora iniziato e ovviamente i fan non sanno quanti anni avrà Damian Wayne nel film. Sebbene sia più sensato affidare la parte a un adolescente, nei fumetti Damian ha agito come vigilante già dall'età di dieci anni.

Le differenze di età (e di stile di vita) tra Superman e Batman sono interessanti soprattutto perché i Super-Sons - storie che vedono protagonisti il Robin di Damian Wayne e il Superboy di Jonathan Kent - sono diventati popolari nell'ultimo decennio o giù di lì. Esistono fumetti, graphic novel originali e persino un film d'animazione che abbinano i due popolari eroi adolescenti, e ha senso che la Warner Bros. e la DC vogliano esplorare queste storie sullo schermo. Tuttavia, finora non ci sono state indicazioni che Superman e Lois Lane avranno un figlio in Superman.

La differenza di età tra Superman e Batman è stata un aspetto fondamentale del DC Extended Universe. Ne L'uomo d'acciaio, Henry Cavill (allora 29enne) interpretava una versione di Superman molto giovane. Quando Bruce Wayne è stato introdotto in Batman v Superman: Dawn of Justice, Ben Affleck ha dato vita a un Bruce Wayne già in là con gli anni, forse addirittura più vecchio dello stesso attore (all'epoca 42enne).