Peacemaker 2: il trailer svela il ritorno di John Cena e il debutto di un ex-attore Marvel nel DC Universe

Svelato finalmente il ritorno di John Cena nel DC Universe nelle prime immagini della seconda stagione di Peacemaker.

Il DC Extended Universe sarà anche finito, ma un piccolo angolo di quel franchise si trasferirà nel DC Universe di James Gunn: la serie televisiva Peacemaker. Anche se non è ancora chiaro come lo show con protagonista Cena si inserirà nella continuità del DC Universe, abbiamo finalmente un primo assaggio di come apparirà la seconda stagione, con le prime immagini rivelate all'interno di un teaser che anticipa le prossime serie in arrivo sulla piattaforma Max.

Mentre The Penguin ha concluso la sua corsa sulla HBO, Max ha pubblicato un nuovo trailer per diversi show in arrivo, tra cui la Stagione 2 di Peacemaker, che uscirà nel 2025. Anche se la data della première sarà annunciata in un secondo momento, il filmato ci offre un nuovo sguardo a ciò che i fan possono aspettarsi dal continuo della storia di questo folle e squinternato antieroe.

Recentemente, Gunn ha rivelato che le riprese della seconda stagione di Peacemaker sono ancora in corso, ma si stavano avvicinando al traguardo. Questo è probabilmente uno dei tanti motivi per cui Max ha potuto finalmente mostrare alcuni scorci della nuova stagione, ma arriva anche in un momento molto interessante, ovvero a meno di un mese dal debutto della serie animata Creature Commandos, che segnerà l'inizio ufficiale del DC Universe sulla piattaforma.

Peacemaker 2, John Cena svela nuovi dettagli sulla Stagione 2 ambientata nel DC Universe

Proprio uno dei personaggi chiave di Creature Commandos sarà il Rick Flag Sr. di Frank Grillo, padre del defunto Rick Flag Jr. Dato che Flag Sr. sarà presente nella seconda stagione di Peacemaker, con Grillo che riprenderà il suo personaggio dalla serie animata per un salto nel live-action (l'attore aveva già interpretato Brock Rumlow alias Crossbones nel Marvel Cinematic Universe).

Il nuovo filmato è anche un buon promemoria per gli spettatori del nuovo DC Universe che la serie animata di Max sarà fondamentale da guardare, dato che probabilmente rivelerà il motivo della sua presenza nella serie con John Cena. Si tratta di un marketing intelligente che aiuta a informare gli spettatori che la nuova linea temporale del DC Universe sarà sicuramente collegata tra TV e film.